Sin Ambulancias Protección Civil de Bahía y de Puerto Vallarta

En accidente de motociclista al terminar el puente del Rio Ameca en jurisdicción de Puerto Vallarta, Jalisco, se tuvo que requerir una ambulancia privada, para ello pasaron muchos minutos en una temperatura ambiente de 36 grados; paramédicos y agentes viales tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta tuvieron que hacerle “casita” a la persona lesionada para protegerlo de los rayos solares

Por Paty Aguilar

Elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta, Jalisco y de Bahía de Banderas, Nayarit, trabajan sin ambulancias, solo cuentan con unidades de rescate que les permite llegar al lugar de los hechos donde las personas lesionadas deben esperar durante varios minutos para vida de que puedan ser traslados a recibir atención médica de urgencia, lo anterior quedó de manifiesto durante el accidente que se registró al termino del puente del Río Ameca ya en Puerto Vallarta, Jalisco, donde un motociclista que iba de Bahía de Banderas, Nayarit, derrapó su vehículo al atropellar un perrito en situación de calle que suelen pulular en esta zona.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de ambos municipios, así como agentes de tránsito de Puerto Vallarta, todos muy bien, se blindo el área para seguridad del lesionado y los socorristas, todo as tiempo, pero las ambulancias no llegaron y es que ambos municipios no tienen ambulancias, las que hay están descompuestas y cuando se arreglan no duran mucho tiempo en dar el servicio cuando de nueva cuenta salen de circulación.

En esta ocasión, personal de ambos municipios durante varios minutos de espera tuvieron que hacer “casita” para proteger de los rayos solares al lesionado de nombre Edgar Hernández González de 43 años con domicilio en la colonia Volcanes de Puerto Vallarta, Jalisco.

Lo propio y por la cercanía de las instalaciones de Protección Civil de Bahía de Banderas, ubicada al otro lado del Río, se esperaba llegara una ambulancia de Bahía de Banderas, pasaron los minutos y como se sabe que no hay ambulancias en PC de Bahía se esperó que llegara una de Puerto Vallarta y tampoco, la sorpresa fue que varios minutos más tarde llegó una ambulancia particular la cual traslado al lesionado a la clínica 170 del IMSS en Puerto Vallarta.

Preguntando aquí y allá entre los elementos de ambas corporaciones sobre las ambulancias fue que pudimos saber que no tienen esos vehículos, que están descompuestos, así que realizan su trabajo con esta salvedad, solo pueden ofrecer los primeros auxilios, pero no el traslado a hospitales porque para ello dependen de ambulancias particulares que por cierto para el caso de Bahía de Banderas, las renta el X Ayuntamiento.

O sea, se beneficia con ello a hospitales privados, pero se pone en riesgo la vida de quienes sufren desafortunados accidentes. Ambos ayuntamientos deben poner atención a esta necesidad básica de vida o muerte. Lamentable que no se levante la voz por parte de empresarios hoteleros y trabajadores organizados para exigir a estos gobiernos municipales la compra de ambulancias nuevas, mínimo tres por cada organismo de Protección Civil, nuestras vidas corren peligro en estos destinos turísticos de talla internacional en casos de accidentes viales y de toda naturaleza.