COMUDE Descubre Inapropiada Intervención del Entrenador de la Alberca Olímpica en Caso de Deportista de Bahía de Banderas

Amador Hernández, director de COMUDE, Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta, ofreció dialogar con el padre del deportista de alto desempeño, nadador Guillermo Cárdenas Pascual. Reconoció informalidad en el trato que se le dio al joven por parte del entrenador. Y aclaró por qué en su momento no se apoyó al deportista, sin embargo, reconoció que también hubo informalidad en este aspecto

Por Paty Aguilar

El director del COMUDE de Puerto Vallarta, reconoció que efectivamente al escrito que presentó el joven deportista de alto rendimiento para solicitar estimulo al gobierno de Puerto Vallarta, Jalisco, que consistió en apoyo para transporte y cuota para utilizar la alberca olímpica de este municipio ya que además de radicar en Bahía de Banderas, Nayarit, también es estudiante del CBTyS 68 ubicado en aquel municipio, a este se le contestó de manera verbal la negativa.

Los padres del deportista, sabedores de que el entrenamiento de su hijo requería las instalaciones con medidas oficiales de dicha alberca, asumieron los gastos propios del entrenamiento de su hijo pagando puntualmente, durante casi un año, la cuota mensual que se le asignó hasta el momento en que su entrenador, Hermes Amezcua, lo condicionó a seguir siendo parte del equipo de Puerto Vallarta siempre y cuando se registrara para representar a Jalisco y no a Nayarit como desde un principio tuvieron conocimiento las autoridades del COMUDE que se trataba de un deportista de alto rendimiento de Bahía de Banderas que ya había logrado, a sus 15 años obtener por 4 años el campeonato estatal en su categoría, independientemente de más de cien medallas de oro, plata y bronce ganadas en diversas justas deportivas locales y nacionales.

Durante entrevista que se llevó a cabo en las oficinas del COMUDE de la unidad deportiva de la colonia Bobadilla, Amador Hernández, explicó que a este joven no se le negó el apoyo solo se le pidió su currículo y este no lo presentó por lo que no se pudo dar continuidad a la petición, aunque aclaró que según el reglamento de COMUDE de aceptarse dar el estimulo al deportista, este estaría obligado a registrarse al Sistema Municipal del Deporte Vallartense, pero de este detalle no se le informó al joven deportista, la respuesta verbal por parte de la secretaria de esta oficina, según la madre del deportista, fue que por el momento no se le podía apoyar es por ello que asumieron los gastos propios del entrenamiento de su hijo, como siempre lo han hecho desde que este tenía 9 años sin más ni más.

Afortunadamente para el joven, si fue aceptado para entrenar dentro del grupo de alto rendimiento de Puerto Vallarta a cargo del entrenador, Hermes Amezcua. Así pasaron los meses y el joven calificó para participar en un evento nacional de lo cual se dio a conocer públicamente mismo que se llevo a cabo durante el mes de abril 2019 en Cancún, Quintana Roo, claro representando a Nayarit, pero en notas periodísticas se informó también que este joven estaba entrenando en la alberca olímpica de Puerto Vallarta, lo que llamó la atención del COMUDE Puerto Vallarta, desde entonces se expuso la posibilidad de invitarlo a ser parte del equipo y por ende representar a Jalisco, solo que la propuesta por parte del entrenador fue a manera de condicionamiento, es decir, si no aceptaba ser parte de Jalisco entonces quedaría fuera del equipo que él estaba entrenando, esto porque así se lo estaban pidiendo, específicamente, el propio director, Amador Hernández.

Amador Hernández, negó que se le haya dado instrucciones al entrenador para tal fin aunque si comentó que este entrenador solo debía dar servicio a quienes estaban registrados como parte del equipo de Puerto Vallarta, lo que no pudo explicar fue el hecho de que este joven durante casi un año estuvo bajo la tutela de dicho entrenador y fue hasta que vieron su alto desempeño cuando su entrenador le hizo la propuesta al joven deportista que terminó en la cancelación de su entrenamiento en esta alberca olímpica, que por cierto si se le ofreció continuar entrenando, pero de manera independiente por lo que el joven deportista y sus padres decidieron regresar a Bahía de Banderas donde ya está entrenando en la alberca semiolímpica de Acuática Montero.

Finalmente y tras darse cuenta Amador Hernández, que el entrenador se tomó atribuciones que no le correspondían, comentó que se acercaría al padre del menor deportista para aclarar la situación tras reconocer el alto desempeño de Guillermo Cárdenas así como el esfuerzo de sus padres de respaldarlo día a día.