LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

Hoy, hoy, regresa a Bahía de Banderas, después de unos días en el Estado de California, en donde, entregó Actas de Nacimiento a los que allá Radican, PERO que nacieron acá en Badeba, pues ya lograron su doble Nacionalidad, por lo tanto pues ya tienen el documento, donde y como tiene que ser, por la simple y sencilla razón de que, pues estar, trabajar y ser esperados acá, pues MI DOBLA, como dice el Gabacho y de aquí y de Allá, como dice La India María, lo real es que ya están REGISTRADOS en el Padrón del Registro Civil, de su tierra que les vio nacer, así que escucharemos las buenas nuevas, del Doctor y Jefe de Gobierno Municipal, de éste Municipio Sureño en Nayarit……….NACHO PEÑA CÍNICO Y VIVIDOR. Sin pena ni Gloria, se la pasa el Baquetón y Sinvergüenza Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, La Universidad Autónoma de Nayarit, lugar que es utilizada como Trampolín Político, por los voraces oportunistas que mediante su estructura y recursos económicos, sean utilizados, para REELEGIRSE, las ocasiones que les venga en gana, el que «Profesionistas» cobren quincenalmente, cientos de miles de pesos por «Trabajar 48 horas diarias» siendo que ni siquiera cubren 8 horas y el día es de 24, de dónde sacan 48? Así como estas anómala situación, hay quienes utilizan el recurso público como propio para meter en la nómina a sus esposos, esposas, queridos, queridas, cuñados, hijos, yernos y hasta entenados, todo por la gracia del saber que el dinero de la UAN, el Rector y sus secuaces, pueden hacer lo que han hecho por Décadas de años y hasta la fecha, El FARSANTE Nacho Peña, de manera CÍNICA, augura que para el mes próximo, ya no habrá dinero para pagar a los TRABAJADORES, esperemos a ver sí El Gobierno, hace una AUDITORÍA al Presidente del Patronato, al Rector, a los Líderes Sindicales y al Líder de los Estudiantes, que para NADA, sirven a la Sociedad tan sólo sus FAMILIAS y allegados pueden ingresar a las Aulas, para proseguir sus estudios, pues aunque haya buenas calificaciones, NO lograron entrar y los «Influyentes y futuros Profesionales del futuro» son un hervidero de FRACASADOS, Egresados en la Universidad Autónoma de Nayarit, todo GRACIAS a que desde el Rector, hasta el saca-copias, están inmersos en la Galopante Corrupción de la UNINAY………BUENAS INTENCIONES DE JORGE BENITO. En efecto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, NO para, para dar una buena Imagen a ésta deteriorada Dependencia, sin embargo sus mismos Comandantes y Encargados de los Sectores, que dividen nuestro Estado NO, cumplen por falta de responsabilidad, de Equipo de Comunicación, Coordinación entre la AEI, PEP, PTE, por Compromisos, Temor o simplemente, porque la Corrupción está en todos lados de las ya mencionadas, EJEMPLO se agarran de cuidar en caminos y brechas, PERO, agreden y ofenden verbalmente a las personas, aunque lleven hijos, sobrinos, nietos, hermanos o simplemente compañeros de labores, seguido se ponen en «RETENES» poco antes de llegar a San Juan al salir o entrar a la curva, incluso varios de ellos, se ponen CAPUCHA, cosa que molesta a la población, pues criticamos al pasado y el presente está igual o peor, ojalá y nuestro amigo JORGE BENITO, se viniera de sorpresa sin avisar y diera muestra de ello personalmente, de esto tiene pleno conocimiento el Comandante DENAS, las veces que se ha sorprendido a éstos elementos, al saber que somos PRENSA, de inmediato se ponen a la defensiva y de inmediato, «pásale, pásale, esto es de rutina y es por el bien de ustedes, nosotros hacemos lo nuestro y no interfieras o te va a pesar» ante esto amedrentarían a los Medios, qué será con la ciudadanía?…..EL CASO ADÁN ESPARZA, VARIAS DUDAS AL RESPECTO. 1ra, porque reprendió al niño, de 11 años, recordemos que a esa edad YA, saben lo que hacen, dicen y porque, realmente lo golpeó en donde y hay certificado médico, NO, defiendo dicha actitud PERO qué hizo » El Niño»? incluso ADÁN se ha caracterizado por su lucha por ayudar al prójimo, con medicinas, asesoría y diferentes beneficios, así como así, el Abogado llega y golpea, qué clase se golpes fueron?, hay muchos desaguisados, en el caso, pero será la Familia y el Ministerio Público, quien determinará la responsabilidad.