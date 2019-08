LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



INICIÓ FUEGO AMIGO CONTRA JAIME CUEVAS TELLO

Era de esperarse la reacción, de los que también quieren llegar a la candidatura para GOBERNAR nuestra Entidad Federativa, se sabía que los opositores esperaban agazapados, el momento de sacar, sus ímpetus de sacar lo escondido en sus mentes y acciones, para tratar de desacreditar al Galeno y Jefe de Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, quien le ha puesto la muestra a varios que, fueron y que son Presidentes Municipales de los demás Ayuntamientos, con que cuenta éste gran territorio que es Nayarit, seguro es que JAIME CUEVAS TELLO, lo sabe, lo entiende y de la misma manera, sostendrá su postura fija en la Gubernatura, pues No, es fácil pero tampoco imposible, con el tiempo se verá la fortaleza y diferencia en su tenacidad……..POLO DOMÍNGUEZ QUE VIENE DEL TRIUNFO Y LA DERROTA. Esta situación lo pone en el pandero político, con experiencia y capacidad, pues Precisamente el haber logrado, la Presidencia de la Capital del Estado TEPIC, posteriormente también Presidente de la Cámara de Diputados, algo que sinceramente LOGRÓ, con cierta suerte y a la vez con lucha, pues desde hace dos sexenios y lo que va de éste BUSCO, llegar a Gobernar y recibió el primer revés contra Ney González, sin embargo ELLO, le ha servido para crecer, Política y Socialmente al grado tal de ser uno de los actores donde enfrenta y da la atención, para gestionar y resolver la problemática de los Nayaritas, así que se ha fogueado lo necesario para buscar la Candidatura………ROSARIO ROBLES LA LARGA, DIGO BERLANGA. Sin pena, ápice mucho menos responsable, llega a los lugares con cierta burla, incluso hace alarde de su amistad y cercanía con la 4ta Transformación, que tanto señala, cuestiona, y hacen leña del árbol caído, se rasgan las vestiduras, ofenden y quieren linchar a los CORRUPTOS, hoy quedaron mudos, sin argumentos y callan, sobre el caso aquí se muestra la falta de valores y sobre todo, dejan en claro, que son cómplices de lo que tanto exigen CÁRCEL a los que se enriquecen y desvían dinero, PERO como Rosario Robles es de Casa, nada pasa, que vergüenza para los Amlistas, ni modo solos se taparon la boca……….EL CASINO UBICADO EN BUCERIAS NO CUMPLE. Gran lujo, atención esmerada, sin embargo las PROMOCIONES, son un Fiasco, por ejemplo: el que te digan y hasta en el ticket escrito «Bingo de las 12 p.m. de 500 pesos» y NADA, porque » Se fue el sistema, realmente esta modalidad, deja un sabor a fraude, engaño y espanto hacia el Turismo, Local, Estatal, Nacional o Internacional, no sé si sea la Administración, falta de Responsabilidad o el que apenas haya abierto sus puertas, ojala no, resulte como dicen por ahí, » Lo que mal inicia mal acaba» pues la verdad es que hace falta un negocio de este tipo, estamos en un lugar 100/% Turístico.