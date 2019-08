Los campesinos prosiguen su lucha, pero ya sin cañones, rifles o pistolas: Jesús Guerrero

Celebra la CAM en Nayarit, 140 Aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata

Gilberto Cervantes/La Opinión

Campesinos de la comunidad indígena de San Juan Bautista, municipio de Xalisco, Nayarit, celebraron ayer frente a Palacio de Gobierno, el 140 aniversario del nacimiento del General insurgente Emiliano Zapata Salazar. Convocados por el dirigente estatal de la Confederación Agrarista Mexicana, CAM, Jesús Guerrero Arévalo, delegados de los municipios de Xalisco, Santa María del Oro, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, El Nayar y La Yesca, escucharon emocionados, el mensaje brindado por su líder, quien asegura que continúan vigentes los problemas que levantaron en armas a Zapata y Villa, como son el despojo de las tierras comunales que les hacen los presidentes municipales, en contubernio con empresarios de otras naciones, los cuales cambian el uso de suelo para saquear nuestras riquezas mineras.

Guerrero Arévalo dijo sin embargo, que en estos tiempos, para recuperar lo que le pertenece a la clase campesina, no es necesario el uso de cañones, rifles y pistolas; con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, agregó, ahora usaremos el arma de la jurisprudencia que nos brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual ya no será necesario el sacrificio de ningún mexicano; antes, los pueblos indígenas no contaban con un cuerpo de asesores para defenderse, por ello siempre perdían los litigios; hoy tenemos la oportunidad de ir a todas las instancias, donde están los documentos históricos como los títulos virreinales y los certificados expedidos por el presidente de la República, buscando siempre que los derechos del ejidatario y el comunero se respeten y queden a salvo.

Luchamos, siguió diciendo Guerrero Arévalo, para que la muerte del General Emiliano Zapata, no quede nada más como un antecedente histórico, tierra y libertad fue su grito de combate, sin olvidar que también dejó a la posteridad otra frase: la tierra es de quien la trabaja; cosa que aún no se cristaliza, a pesar de que nuestro país dio por terminada la revolución mexicana con una constitución que no ha sido respetada, pero si parchada las veces que le conviene a los poderosos, señaló el orador oficial, mismo que confesó ante los presentes que si hubiera encabezado la lucha de los comuneros en 1982, cuando Don Emilio M. González era Gobernador del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, seguramente los estaría invitando a tomar las armas para que los caciques respetaran sus derechos agrarios, asegurando que Don Emilio no los habría reprimido y mucho mejor, no andarían batallando pues sus problemas estarían resueltos gracias a esta bellísima persona, un revolucionario sin lugar a dudas, con el cual me dio mucho gusto trabajar, destacó el secretario general de la Confederación Agrarista Mexicana.

Mencionó para concluir que, a escala nacional, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, encabezó los festejos por el 140 aniversario del General Emiliano Zapata Salazar, nacido un 8 de agosto de 1879, en la comunidad indígena de Anenecuilco, Morelos, un suelo que debería ser considerado como sagrado de ahora en adelante.

En la mesa del presídium el dirigente de la CAM en Nayarit, Dr. Jesús Guerrero Arévalo, Valentín González Ocampo delegado de esta organización en Santa María del Oro y Gilberto Cervantes Rivera, el poeta de Cucharas.