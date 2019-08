Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Nos llama la atención la forma en que la humanidad hace justicia; agarran al delincuente, que, por medio de una fianza, sale libre se dice, merced a la pericia del abogado defensor que cuenta con la autoridad del juez, apoyado por un ministerio público que no sabe integrar una averiguación previa. Salen libres los delincuentes, así hayan cometido el peor de los crímenes; dejando un mal sabor de boca entre los afectados, quienes van por el mundo señalando con índice de fuego a todo el andamiaje del Tribunal Superior de Justicia. En los tiempos que corren, gracias a Dios, las autoridades sobre todo las centrales, están optando por reparar el daño, quitándoles a los infractores, las fortunas hechas al amparo del poder público, usando los recursos esos para apoyar el deporte, la cultura, la seguridad pública, la educación, etcétera. No sabemos sin embargo, si las autoridades les quitan todo y dejan en la calle a los transgresores de la ley; es posible que les dejen lo indispensable para que sobrevivan como seres humanos que son. Deseable sería también que los dejen libres y se reintegren a la sociedad, vigilados muy de cerca por si la amarga experiencia vivida no les fuera suficiente y pretendan vengarse de la sociedad que los dejó sin los recursos que acumularon robando, extorsionando, secuestrando, asaltando, contrabandeando, asesinando, métodos harto conocidos que siguen utilizando las personas que viven al margen de la ley. Dejarlos en la cárcel para que disfruten de tres comidas al día, un techo seguro y la protección de los custodios, sería lo menos justo; mejor reintegrarlos a la sociedad porque como quiera que sea, son miembros de esta imperfecta humanidad y tienen derecho a cambiar radicalmente o seguirle de frente, hasta que encuentren otro loco que lo quite de andar sufriendo. En México, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador ordenó que le decomisaran dinero y propiedades al chino mafioso Shen Li Ye Gon, si hombre, el mismo que perdió un furgón repleto de dólares en el periodo sexenal de Felipe Calderón. En el operativo ese participaron doscientos judiciales federales, mismos que solo entregaron el 20 por ciento de los billetes y por ello, uno por uno fueron apareciendo ejecutados. Los indios son muy sabios, una vez un hijo de uno de ellos, robó equis enser; el padre del muchacho fue a la cárcel y en cuanto lo vio le dijo en plena cara: que no sabes que para robar solamente el gobierno. Los federales se pasaron de vivos al robarle al propio Presidente de la República de ese entonces y pagaron con su propia vida el error cometido. Pero mientras no encontremos el camino que nos permita acumular riqueza por medios legales, la humanidad buscará las sendas tortuosas del crimen, jugándose la vida a cada paso que den; todavía en el sexenio de Vicente Fox, la secretaría de Hacienda no fiscalizaba como hoy, el gasto de los recursos públicos; la gente recuerda con gratitud al controvertido primer mandatario nacional panista, quien mandaba a los estados y municipios, una inmensidad de dinero no fiscalizable, el cual se gastaba según el criterio de los funcionarios, a favor de sus propios bolsillos o para beneficio de la gente, sabrá Dios. Haberle permitido a Marcos, el jefe de la guerrilla zapatista, marchar libremente con sus tropas por todo el país, habla de un Fox revolucionario, pues el propósito era que los indios de México recuperaran sus tierras apoyados por la insurgencia; desconozco si en algunos estados lograron realizar esta histórica decisión del Presidente panista que causó polémica cuando durante una cumbre de jefes de estado mundiales, se acerca al extinto jefe de la revolución cubana para pedirle: Fidel, comes y te vas. Vicente Fox, el Presidente abanderado por el PAN, tras haber sacado al PRI de Los Pinos declaró: familias de México ya ganamos, váyanse a dormir en paz; este mismo apoya con recursos económicos y humanos, el regreso del tricolor al poder, coadyuvando para que Enrique Peña Nieto al frente del gobierno federal, dejara crecer de manera exponencial el consumo de drogas en nuestro país, permitiendo además que los políticos se asociaran con la maña; Vicente Fox está de acuerdo en despenalizar el consumo, la siembra, el tráfico y la venta indiscriminada de marihuana, poniendo como ejemplo los estados de la Unión Americana que hacen negocio con las colas de borrego…PALESTRAZO: bien lo ha dicho Toñito Echevarría, en su administración hay colaboradores que pensando en quedar bien con él, le causan graves problemas; la ley burocrática obra de Toño Serrano su secretario general de gobierno, lo ha bajado a niveles alarmantes de impopularidad; si Toñito quiere saber qué piensa la gente de él, entonces que deje actuar libremente a sus funcionarios, los cuales acaban de darle otra estocada a los periodistas, cancelando el apoyo quincenal que nos daban por medio de una tarjeta, cosa que no es un disimulo, chayote o algo parecido; los diputados locales aprobaron esta medida en su momento, cuestión que aliviaba en cierta medida los agobios financieros que atraviesan las familias de la Prensa; hoy ya no contamos ni con eso y para acabarla de amolar, como en mi caso, me metieron en problemas con el banco, al que le debo todavía por un préstamo que me hicieron hace dos años.