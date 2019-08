Pesca “a la mexicana” en el II Campeonato Panamericano Big Game Trolling 2019

México fue el ganador indiscutible en la competencia de pesca deportiva realizada en la Riviera Nayarit, que se coloca entre los mejores destinos turísticos para la práctica de esta actividad en el país.

Oscar Juárez/La Opinión

México fue el ganador indiscutible del II Campeonato Panamericano de Pesca Deportiva Big Game Trolling 2019 “Nayarit Enamora” que se llevó a cabo del 16 al 18 de agosto en la Riviera Nayarit, luego de hacer el “1,2,3” en la categoría por Equipos y posicionarse de manera automática en el primer lugar entre Naciones, por encima de Estados Unidos y Canadá.

Luego de dos días de actividades, la tarde del domingo 18 concluyó la etapa para presentar capturas en la Marina Riviera Nayarit de la Cruz de Huanacaxtle, y posteriormente, en el hotel Marival Emotions Nuevo Vallarta se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los equipos ganadores, con la presencia de autoridades estatales y municipales y representantes de las asociaciones de pesca, federal y estatal.

Al hacer un recuento de la competencia, el presidente de la Asociación Estatal de Pesca Deportiva del Estado de Nayarit, Carlos Menchaca Díaz del Guante, dijo estar satisfecho con los resultados, en el sentido de que se logró el cometido: promover turísticamente al estado de Nayarit. Sin embargo, lamentó que las capturas fueron escasas.

“El evento es todo un éxito, desgraciadamente no hubo muchas capturas; pero, así es la pesca, hay días buenos y otros no (…) por eso es que en la Asociación ya hemos adoptado la modalidad de “Captura y Libera”; aunque realmente no es muy significativo, sí ayudamos a que las especies se preserven”, destacó.

Los ganadores: En la categoría por equipos, México se llevó el oro con la escuadra número 6, integrada por Jalisco-Sinaloa; el segundo lugar fue para el Equipo 8, de Coahuila, y el tercer sitio para el equipo 5, de Yucatán.

+ Así mismo, por Naciones, México encabezó una vez más el medallero, dejando en la segunda posición a Estados Unidos y en la tercera a Canadá.

+ El primer día de pesca, el ganador fue el equipo número 6, con un marlín, lo que le valió para colarse a la final. El segundo día, el equipo ganador fue Nayarit, también con un marlín.

Un destino para la pesca deportiva: Con eventos como el II Campeonato Panamericano de Pesca Deportiva Big Game Trolling 2019, la Riviera Nayarit se consolida como uno de los destinos preferidos de los aficionados a la pesca deportiva en México. Esto se debe al clima y condiciones marítimas, las cuales siempre son muy favorables, así como la diversidad de especies que habitan en sus más de 300 kilómetros de costa.

Cada temporada tienen lugar en el destino al menos tres importantes torneos, tanto en Bahía de Banderas como en San Blas, incluso dos récords mundiales de capturas se han establecido aquí, uno de peto y otro para un pez espada con un peso de 322.2 kilos. Además, el destino cuenta con modernas marinas, personal capacitado, técnicos y adelantos tecnológicos para las embarcaciones, restaurantes, hoteles de gran lujo y toda la infraestructura que requiere este deporte.