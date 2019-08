LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



BLUE FLAGS ALCANZÓ BAHÍA EN SUS PLAYAS De sumo Orgullo el que nuestro Municipio, haya alcanzado esta distinción, dijo emocionado, JAIME CUEVAS TELLO, Jefe de Gobierno, en este Sureño lugar donde sus exóticas aguas, arena, sol, degustaciones de las delicias en platillos, amaneceres y atardeceres son los principales atractivos naturales de la región, por ENDE, la Educación Ambiental, Calidad del Agua y la Seguridad y Servicios, TODO en un sólo lugar Bahía de Banderas Nayarit, lo que da cierta relevancia y también responsabilidad para mantenerlo, en este honroso reconocimiento, por lo que es algo sumamente interesante, lograr y seguir con la misma tónica, que generamos empleo, turismo y sobre todo la economía, para el bienestar de nuestra sociedad, tiene mucha razón el primer edil de Bahía, el Galeno JAIME ALONSO CUEVAS TELLO……….HACEN FALTA RONDINES Y VIGILANCIA. Definitivamente que el Capitán CASTRO, encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en Bahía de Banderas, requiere imprimir más a fondo los OPERATIVOS, contra la Delincuencia pues, está cada vez, le lleva más ventaja a los representantes de la ley, como los robos a casa habitación por DOQUIER, se registran, los amantes de lo ajeno, se dan el lujo, de ROBAR en presencia de los propietarios, éstos por no comprometerse llaman desesperadamente a la Policía Municipal y llega a las dos horas SI, es que va porque ni responden ni acuden, hay infinidad de «Negocios» que se roban la energía eléctrica y de igual manera AHÍ, es donde debe estar la vigilancia la presencia de la Autoridad Municipal, pues no son uno no dos, son hasta cinco delincuentes que, actúan como les pega en gana ocasionando daños y planeando como hacer otros, por lo tanto esperamos el actuar de la prevención de los uniformados en forma pronta, ahí usted tiene la palabra, Capitán Castro……..FELICITACIONES A TODOS LOS ABUELOS Y A SAN JUDAS. Efectivamente se dio este 28 de Agosto, como un reconocimiento a todos y cada uno de los que, logramos tener en nuestros brazos a los hijos de nuestros hijos, jugar, platicar, convivir y hasta regalar a esas criaturas, que al igual que nuestros hijos, los vimos nacer, crecer, llevarlos al Kínder, Primaria, Secundaria, Prepa y Universidades, como en mi caso, pero lo bonito es que te digan ABUELO O PAPÁ, según se gane, el cariño o amor de los nietos, no hay nada como ése sentimiento, sentir sus abrazos, sus manitas por tu cara, por tus pies, cuando te dicen » Abuelito, vienes cansado, te quito los zapatos, te sobo tus pies, te duele tu cabeza, te la sobo, el que te pidan para una nieve, un taco, una bicicleta y tantas cosas que puedes compartir, con los NIETOS, es otra etapa de nuestra existencia, por esto Gracias a la vida y a la Familia y Gracias por sus FELICITACIONES, los quiero Ragi, Carlos Alejandro, Yose, Miguel Chonny, , Allison, Megan, Ramcel y Celia, gracias mis hij@s……….SAN JUDAS. Es visitado y venerado en sus diferentes parroquias, miles de creyentes se dan cita para llevarle la música de viento, flores, recuerdos y veladoras, los padres e hijos que visten y se visten como San Judas en su honor, por haber recibido algún beneficio o milagro, todos con Fe, van y saludan, porque así es la forma de regresarle algo de lo mucho que han recibido de San Judas……..RATEROS, VICIOSOS, DESOBLIGADOS, MALAGRADECIDOS Y TODA UNA GAMA DE. Olvidadizos que tripulantes carros que tienen reporte de robo, motocicletas en las mismas circunstancias, tanto hombres como mujeres, aquí si hay equidad, se sorprenden con yerba mala, con dosis de Cristal, por abusivos y abusivas, abandonan a sus hijos, se les olvida que hay que darles de comer, vestir, calzar, darles para los útiles escolares, techo y tantas cosas que necesitan para subsistir, muy suertudos y suertudos, que se hayan cosas de valor a su paso, joyas, relojes, aparatos electrónicos y electrodomésticos, cadenas de metal preciado, dinero, pantalones y camisas de marca, abanicos, aires acondicionados, entre otros artículos de valor, PERO los sabuesos NO, se las creen, se los llevan y sabe porque, terminan acordándose que esas cosas no son de ellos y es cuando salen los dueños y como por arte de magia, tienen dinero para pagar los meses atrasados que deben para sus vástagos, como que la cárcel les refresca la memoria.