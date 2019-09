5 eventos para escaparte a la Riviera Nayarit en septiembre

¡Ya está aquí el noveno mes del año! Y con este, un sinfín de oportunidades para disfrutar de los grandes eventos que tendrán lugar en la Riviera Nayarit en próximas fechas.

Oscar Juárez/La Opinión

En septiembre, El Tesoro del Pacífico Mexicano presenta un variado calendario de actividades culturales, gastronómicas y deportivas, además de eventos sociales y tradiciones mexicanas.

Lo anterior forma parte de las acciones que la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB), en conjunto con distintos organizadores, emprenden durante todo el año para atraer más visitantes al destino.

A continuación, una muestra de lo que El Tesoro del Pacífico Mexicano ofrece a sus visitantes, residentes y locales en este mes:

Fiestas Patrias (15 – 16 septiembre): Celebrar las Fiestas Patrias es una tradición muy mexicana, y Riviera Nayarit no se queda atrás cuando se trata de “echar el grito”. El festejo comienza la noche del 15 con el Grito de Independencia, una ceremonia que se realiza en casi todas las plazas de los pueblos costeros, donde también hay juegos pirotécnicos y verbenas. La celebración continúa el día 16, con un desfile deportivo y militar, para conmemorar un aniversario más de la Independencia de México.

9º Edición Meetings & Events Institute (23 – 28 septiembre): La Riviera Nayarit será la sede del 23 al 28 de septiembre, del Meetings & Events Institute 2019, el evento de capacitación más innovador en Turismo de Reuniones. Presentado por la revista ConvencioneS Latinoamérica y avalado por SITE México, ofrece la posibilidad de que profesionales de la Industria turística, actores del turismo de reuniones, estudiantes y docentes elijan una especialidad en la cual certificarse.

El evento se realizará en el hotel Hard Rock de Nuevo Vallarta, y como un incentivo especial, Meetings & Events Institute y la OVC de Riviera Nayarit ofrecen una tarifa especial a todas aquellas personas que se inscriban a través de la siguiente liga:

http://www.meetingsi.com/flash/2019/RivieraNayarit/index.html para cualquiera de los cuatro módulos.

VII Riviera Fest (28 – 29 septiembre): Los días 28 y 29 de septiembre se realizará en La Cruz de Huanacaxtle el VII Riviera Fest 2019, una gran exhibición de automóviles Volkswagen organizado por el Club Wagen Volks de Riviera Nayarit. El evento es considerado uno de los mejores eventos playeros en su rubro y cuenta con el aval de la ANCVM (Asociación Nacional de Clubes Volkswagen de México).

Más información: https://www.facebook.com/Rivierafest/

Fiestas Patronales de San Francisco (26 septiembre – 04 de octubre): Del 26 de septiembre al 4 de octubre, la Capital Cultural de Riviera Nayarit celebra sus fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís. En esos días la Plaza del Sol y el pueblo se visten de actividades deportivas, religiosas, artísticas y culturales. Como la tradición lo marca, el día del rompimiento se rifa la Antorcha de la Amistad y comienza el rezo del novenario en honor al Santo Patrono.

11° Vallarta – Nayarit Gastronómica (29 septiembre – 3 octubre): Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2019, Puerto Vallarta y #Riviera Nayarit se vestirán de gala para celebrar la undécima edición del Vallarta Nayarit Gastronómica 2019, en el que se darán cita 36 chefs que han sido reconocidos con los más altos galardones, como Estrellas Michelin, Soles Repsol, primeros lugares en las listas de The 50 Best Restaurantes y Top Chefs, además de sommeliers, mixólogos y speakers de talla mundial. Información completa de programa oficial y eventos privados en: www.VNGastronomica.com

Para más información acerca de los eventos que se realizan en la Riviera Nayarit, visita:https://www.rivieranayarit.com.mx/calendario-de-eventos/