Certifica el CONOCER a 57 agentes de seguridad de la AHMBB en Riviera Nayarit

Se entregaron certificados de Competencia Laboral en el estándar EC0060, “Vigilancia presencial de bienes y personas”, a personal de hoteles asociados.

Oscar Juárez/La Opinión

La Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) en conjunto con la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), a través de su Comité de Seguridad, entregó 57 Certificados de Competencia Laboral en el estándar EC0060 —emitidos por el CONOCER— a igual número de agentes de seguridad hotelera que participaron en el curso “Vigilancia presencial de bienes y personas”.

De esta manera, continúa creciendo el número de colaboradores hoteleros certificados en los hoteles de la Riviera Nayarit, principalmente en el rubro de Seguridad, con el propósito de fortalecer y elevar el nivel en la calidad del servicio y la cultura turística en el destino.

La entrega de certificados tuvo lugar en el hotel Hard Rock Vallarta, localizado en Nuevo Vallarta, en una ceremonia encabezada por el Vicepresidente de la AHMBB y Coordinador del Comité de Seguridad de Bahía de Banderas, Esteban Orosco, acompañado de Erick de la Teja Pastor, director general del Organismo Certificador EXCELA y Julio Barrera Zaragoza, Director general de SILA, Consultoría y Certificación.

En representación del gremio hotelero, Esteban Orosco celebró el esfuerzo realizado por los agentes: “El esfuerzo lo pusieron ustedes. Sabemos que no es fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero es parte de su crecimiento. No se lo deben a nadie, sino a ustedes mismos”, recalcó.

Por su parte, el director general del Organismo Certificador EXCELA, Erick de la Teja Pastor, informó que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) ha emitido desde su creación más de 2 millones de certificados, con más de 150 mil certificaciones anuales. Sinn embargo, en el rubro de seguridad — recalcó— se han otorgado tan solo 350 certificados en todo México; y de esos, 250 han sido para el personal de los hoteles de Riviera Nayarit-

“¿Saben lo que eso significa? Que entre 125 millones de mexicanos, aproximadamente, ustedes son competentes en seguridad. Eso los hace especiales, pero también les da una gran responsabilidad y será su diario hacer lo que dará valor a ese documento. Así que honren este documento con su trabajo honesto, serio y productivo”, recalcó.



Los hoteles que participaron en este proceso de evaluación y certificación son: Hard Rock Hotel Vallarta; Grand Velas Riviera Nayarit; Paradise Village; Marival Group; Real del Mar; St. Regis Punta Mita Resort; Vallarta Gardens; Four Seasons Resort Punta Mita; Vidanta y W Punta de Mita.

PARA SABER: La certificación de Competencia Laboral es parte de los compromisos que la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) tiene con sus asociados, a través de su Comité de Seguridad, en coordinación con el área de Atención a Socios y Desarrollo de Producto Turístico de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC).