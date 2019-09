Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Felipe Calderón

El controvertido Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojoza, ave de las tempestades durante los seis años que duró como Presidente de la República, tras haber derrotado en 2005 al hoy también mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, presidió ayer la primer asamblea de distrito, de las tres que tiene programadas en Nayarit, para llegar a 200 en todo el país, cuando haya alcanzado con ello el número de asambleas requeridas por el INE y obtener así el Registro de México Libre como nuevo partido político. Margarita Zavala, en su tiempo aspirante al cargo de Presidente de la República, fue la causa de que ambos se salieran del PAN, enojados porque las cúpulas impusieron a Ricardo Anaya. Desde ese momento, iniciaron recorrido por todo el país, para anunciar la creación de un nuevo organismo que según Calderón, nada tiene que ver con los viejos partidos, incluyendo Acción Nacional. Agrega quien fuera en su tiempo, aliado de Ney González y Guadalupe Acosta Naranjo, que en México triunfa un partido, MORENA, que está avalando lo que hizo durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional, señalando las coincidencias que sostiene López Obrador con el proceso que dio lugar al PRI, el cual se llamó primero Partido Nacional Revolucionario, enseguida Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional: primera transformación, segunda, tercera y cuarta transformación con el hegemónico partido de estado oficial MORENA; el mismo PRI pero revolcado. Calderón se fue hasta la cocina advirtiendo el peligro que representa Andrés López Obrador con sus poses y posturas caprichosas que tienen al país con cero crecimiento del Producto Interno Bruto; pero va mas allá señalando que AMLO le quitó a los pobres lo que los gobiernos de la alternancia les entregaban regularmente, entre ellos el magnífico programa social México contra el hambre y sus comedores del pueblo; de igual manera el PROSPERA, el PROCAMPO, las Estancias Infantiles para Madres Solteras, censurando la creación de señores feudales que manejan discrecionalmente los recursos de lo que antes se llamaban delegaciones federales; todo ello girando en torno a un Presidente que se siente Monarca al estilo de Maximiliano de Habsburgo, quien se autoproclamó alteza serenísima. Respecto al primer informe rendido por López Obrador este uno de septiembre pasado, Calderón dijo que nada importante para el país se dejó escuchar por los medios nacionales, pura demagogia, cero resultados de un Presidente que gobierna en contra de los millones de pobres de México. En ese tenor recuerda que AMLO prometió mucho y en lugar de bajar gasolinas, gas y electricidad, como reiteró en 18 años de campaña permanente, estos energéticos aumentan sin control alguno. Calderón se considera un político que ha prosperado gracias a la cultura del esfuerzo, no como López Obrador que siempre ha vivido del trabajo ajeno y ahora se cura en salud decretando que los demás no pueden ganar más que el Presidente. Felipe Calderón al que siendo Presidente le dedicaban la canción Felipe el desobediente, ve a corto plazo un grave peligro para México si continuamos dejando que López Obrador dirija el país rumbo a un gobierno de tipo monárquico que cancele las libertades y los derechos fundamentales de los mexicanos. Calderón considera que la nueva organización nacional que pretende ser Partido Político, es la única que puede echar de Los Pinos al tabasqueño que duró 18 años buscando la Presidencia de la República con la promesa de transformar la nación a partir del día primero de la toma de posesión, pero ya pasaron nueve meses y no hay más que puras mentiras; nada para los indígenas, nada para los trabajadores, cero inversión para el campo; AMLO solo gobierna para sus amigos y compadres, los cuales impuso como súper delegados de las ahora llamadas secretarías del Bienestar Social…PALESTRAZO: Calderón le dio a López Obrador hasta con la cubeta, hay que esperar otra recia contra AMLO en la revista Proceso, la que ya tiene tiempo escarmenando las heridas del tabasqueño y es causa de que no nos quiera a los periodistas.