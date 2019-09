Jaime Cuevas inicia obra de drenaje en Valle de Banderas

● 6 mil 738 habitantes resultarán beneficiados con este proyecto.



Con el objetivo de dar solución a un problema de más de 20 años, acompañado de vecinos y regidores, el presidente municipal, doctor Jaime Cuevas Tello, dio el banderazo de arranque de la obra de Drenaje Sanitario en la colonia La Iguana y calle Garra de Cuero, así como el Sub Colector de drenaje del libramiento Tintoc, beneficiando a más de 6,700 habitantes de la comunidad de Valle de Banderas.

“Es cambiar la vida de la gente, es mejorar sus condiciones y eso es lo que estamos haciendo en Bahía de Banderas, con una inversión de más de 8 millones de pesos, hay que conectar la obra al subcolector que llega a la planta de tratamiento. Siempre hemos dicho que no importa la inversión sea pequeña o grande, sino lo que cambian la vida de las familias y esto buscamos, cambiar esa historia”.

Asimismo, el edil bahiabanderense, se dijo contento de poder regresar a dicha colonia y recordó que fue durante el Sexto Ayuntamiento cuando se introdujo el servicio de luz eléctrica, pues en ese entonces, los vecinos no contaban con ningún servicio, por lo que agradeció la confianza y la oportunidad de resolver la falta de drenaje y dotar a dicha colonia de un servicio más. Cabe señalar que los recursos provienen en Ramo 33, Fondo III (Fondo de Infraestructura Social Municipal).

LA VOZ DE LOS BENEFICIADOS: “Siempre esperábamos y cada presidente que pasaba nos brincaban y ya llego el doctor Jaime y nos ha echado la mano en todo. Nos beneficia mucho esta obra de drenaje porque siempre estamos desazolvando las fosas y yo decía, a ver hasta cuando nos van a cumplir, y ahorita ya nos cumplieron”, comentó Erica Delgado, vecina de la colonia Iguanas.

“Más o menos veinte años esperando, y no se llevaba a cabo como muchas promesas que se han hecho en otras obras y nunca llegan; esta afortunadamente ya está aquí, y esta obra beneficia la calidad de vida y es muy importante porque los que vivimos aquí estaremos más felices con ese beneficio”, expresó José Antonio Peña, vecino de Valle de Banderas.

