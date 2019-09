LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



A CURSOS TODOS Y CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS DE BAHÍA

En efecto, la forma de mantener, hacer, ejecutar, aplicar, aprender y tener la certidumbre, de que se deben cumplir los lineamientos, para lograr el objetivo es PRIMORDIAL, en la administración de Jaime Cuevas Tello, por ENDE, desde ayer se encuentran desde las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, en esos encuentros, donde intercambian, opinión y conocimiento mediante la comunicación e información, que les permitirá conocer y de la misma forma, aplicar para que luego NO, caigan en alguna situación que les perjudique en sus cargos y responsabilidades, para dar óptimos resultados, en sus respectivos cargos, de ésta manera se cumple y se llega a la meta trazada, durante el Plan Municipal de Desarrollo, en Bahía de Banderas……….GUARDA-RAYAS, BALIZADORA O PINTA- RAYAS. Lista para dejar a la vista de todos, los visitantes locales, que bajan de sus lugares origen, se congregan, se vienen de otros Municipios, Estados del Extranjero, a celebrar el día 15 de Septiembre, todos en una sola FIESTA, por lo consiguiente se hará una buena señalización de Topes, Minoración de velocidad, lugar prohibido para estacionarse, lugar apto para estacionarse y todo lo referente a que, se vean los señalamientos de Tránsito, aseguró Pedro Baños García, quien es el responsable de la Vialidad y Tránsito en Bahía de Banderas, así que estemos al atentos y al pendiente de la más y moderna línea amarilla, palmetas e indicaciones………NO HAY PARA LA 15NA EN LA UAN. Y qué esperaban después de CINCUENTA AÑOS DE EXPRIMIRLA, los pésimos Líderes del Sector Académico, Estudiantil, Trabajador y Perredistas, creyeron que iba a ser eterna, el Alma Mater, para soportar a tanto VIVIDOR, a las Becas, a las condonaciones, a los sueldos de los que cobraron y pretendían cobrar 48 horas de «trabajo» cuando el día tiene 24, el poner a sus hijos, queridas, queridos, amantes y mayuyos en nómina, el que los hijos de los hijos sean «Sindicalizados» las nóminas secretas» los que cobran doble plaza, las campañas de cierto y cuál, las compras de los CGU, para que quede cierto y cual candidato, la Caja Chica y sus desvíos millonarios de dinero y TODAVÍA, quieren que haya una Universidad Boyante? Hijos de toda su mal dormir, SEGURAMENTE, si les pasan CHAROLA a ex- rectores, ex- líderes estudiantiles, ex diputados, funcionarios actuales en diferentes gobiernos y los Aviadores, seguramente que hasta sobrará dinero, BAQUETONES!………SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y FISCALÍA. De sobra son conocidos sus logros, en detenciones de personas que, andan fuera de la ley, vendiendo marihuana, piedra y otros psicotrópicos, PERO, existe un gran descontento generalizado en la Colonia Del Bosque, en Tepic, pegada al libramiento este asentamiento humano, dicen y aseguran que, se han apostado varios lugares, donde venden o sea TIENDITAS, por lo que piden la urgente intervención de JORGE BENITO Y PETRONILO DÍAZ PONCE, pues los robos están al día, lo peor es que los VICIOSOS, tienen la desvergüenza de ofrecer lo robado a los mismos afectados, al exclamar, «Tenemos comprados al Gobierno» burlándose ¡ Aguas! No se cree, así que es tiempo de actuar Secretario y Fiscal, ahí están a la hora que quieran verificar, Denuncia Ciudadana……….CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE NIVELADAS. El Jefe de maquinaria del gobierno Municipal de Bahía de Banderas,

J. CEDANO, estuvo al pendiente de que la moto-conformadora, diera cauce a el agua que se encharca y que en determinado tiempo se aceda, provocando fétidos olores y se haga cría de zancudos del Dengue, Zika y Chinqunguya, afectando a cientos de familias, de la misma forma darle otra imagen a las colonias y paso peatonal, con más seguridad al caminar, cosa que pone bien a la administración CUEVISTA y seguirá esta tarea………Y la FIIIIIIIIIIINAL del Torneo interno de Fútbol, del Ayuntamiento, hoy a las 6 y media Cuuuuuultura, contra Seeeeeeeervicios Publicoooos, quien Ganará.. Seguramente que el mejor, a ver si podemos estar presentes y hacer un poco de vídeo.