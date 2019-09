Puente Peatonal sin Escaleras de Lago Real ya las Están Instalando

Luego de más de 7 años de pleitos de la empresa publicitaria con el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y la administración del centro comercial Lago Real, finalmente el alcalde, Jaime Cuevas, logró que se llegara a acuerdos, las escaleras estarán listas en los próximos días, habrá cambio de parada del transporte público y las escaleras se enlazaran con el estacionamiento de Lago Real

Por Paty Aguilar

Desde la segunda administración del exalcalde de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar, 2008/2011, se autorizó licencia de funcionamiento al Centro Comercial Lago Real sin haber cumplido con la Ley de Asentamientos Humanos para el estado de Nayarit, así como con el Reglamento de Desarrollo Urbano y Ecología, y es que Paniagua Salazar, inauguró este lugar alejado de las comunidades sin paradas de transporte público y si es que hubo estudio de impacto vial, este fue totalmente ignorado, en su momento se le hizo saber públicamente, pero al alcalde no le importó, con el paso del tiempo esto se convirtió en un gran problema de movilidad peatonal que al parecer en esta segunda administración del alcalde, Jaime Cuevas, 2017/2021, se va a resolver.

El problema medio se resolvió con el alcalde, Rafael Cervantes Padilla, “2011/2014, cuando mediante un convenio con empresa publicitaria Cabildo autorizó la construcción de un puente peatonal sobre la carretera federal 200 que desde un principio fue mal planeado por su ubicación y luego cuando se terminó de montar el andador peatonal del puente, la constructora ya no pudo bajar las escaleras porque no tenía permisos de la SCT y del Centro Comercial Lago Real que no permitió que las escaleras bajaran a su estacionamiento.

Luego durante el trienio de José Gómez, 2014/2017, tras una serie de reclamos ciudadanos por accidentes viales como atropellamientos porque por debajo de este puente la gente cruzaba hacia el centro comercial poniendo diariamente en riesgo su vida, entonces, aquel Ayuntamiento decidió demandar el cumplimiento del convenio, es decir, que la empresa debía bajar las escaleras so pena de revocarlo, y aquí se enfrascaron en juicios legales y amparos que el gobierno de José Gómez no pudo resolver.

Luego, llegó Jaime Cuevas Tello, que al principio de su administración se registró un grave accidente que pudo ser fatal porque un vehículo al dar vuelta en U desde la lateral del centro comercial el carro fue a parar a un lado del paradero de los usuarios de esta plaza por donde cruzan la carretera actualmente, fue entonces que se prendió el foco rojo, sin embargo, tuvo que pasar casi dos años de administración hasta que finalmente, mediante dialogo y gestión de trámites para obtener los permisos correspondientes se logró llegar a acuerdos entre las partes.

Es el caso que este miércoles 4 de septiembre 2019 la empresa publicitaria inicio los trabajos de la colocación de las escaleras a este puente peatonal que durante más de 7 años se le conoció como el Puente Peatonal sin Escaleras de Lago Real.