Veterinario Ofreció Plática a Estudiantes de Primaria sobre Mascotas y Salud Pública

Iniciativa ciudadana que podría ser un proyecto piloto educativo en Bahía de Banderas para concientizar desde temprana edad sobre la responsabilidad que implica el deseo de tener como mascotas perros y gatos. Reglamentos de bienestar animal serán un fracaso si no se informa de manera adecuada a las nuevas generaciones, señala el médico veterinario, Esquivel Peña, presidente de la Asociación de médicos veterinarios de este municipio

Por Paty Aguilar

Las leyes y reglamentos estatales de bienestar animal que se han estado realizando se están haciendo al vapor porque no se atiende el problema de salud pública que implica la sobrepoblación de perros y gatos, es decir, no se incluye, por ejemplo, la observancia de educar a las nuevas generaciones desde los salones de clase sobre la gran responsabilidad que se adquiere cuando se decide tener un perro o gato como mascotas, y es que la tendencia de estas leyes y reglamentos son animalistas y no tendientes a la salud pública que es lo que deben observar la regulación y lineamientos del bienestar animal, así lo percibe el médico veterinario zootecnista, Esquivel Peña, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Bahía de Banderas, Nayarit, que a iniciativa de él y de un profesor de primaria asistió a un grupo de sexto grado para platicar con ellos sobre este tema que fue de gran interés de los educandos de la primaria del fraccionamiento Altavela.

La experiencia que obtuvo de esta primera intervención sobre este tema en un salón de clase dijo, fue de gran aprendizaje también para él porque los alumnos fueron altamente receptivos a la información que se les proporcionó, se dieron cuenta los estudiantes de los problemas que se tienen de salud pública derivado de la sobrepoblación de perros y gatos que se tiene, así como orientarlos sobre lo que es la tenencia responsable de una mascota, en este caso perros y gatos.

En este sentido, dijo estar dispuesto a implementar este programa de concientización específicamente a los grados de quinto y sexto y los tres grados de secundaria porque es con las nuevas generaciones por donde se debe empezar para que cualquier política pública que se implemente al respecto no fracase, mientras no se lleve a las aulas este tipo de información la ignorancia del tema la veremos reflejada en el maltrato y abandono de mascotas, incluso, dijo, el problema de tener perros mascotas ya está llevando también a tener problemas psicológicos en el sentido de que se toman estos animales como si fueran sus hijos o sus parejas y esta tendencia debe pararse, debe detenerse, señaló enfático Esquivel Peña.

El tener casas puente o centros de adopción de perros es agravar el problema porque la gente adquiere la mentalidad de que su problema lo va a resolver la casa o el centro de adopción, esto cuando los dueños de estas mascotas se quieren deshacer de sus animales porque se cambiarán de domicilio, porque ya creció, porque ya les estorbó y entonces lo llevan a estos lugares o simplemente lo echan a la calle, se deshacen de ellos a como de lugar y entonces se genera el problema de abandono y estos se convierten en perros de la calle y esto lleva al problema se salud pública que ya tenemos en este municipio.

Tener una mascota, dijo, debe implicar la obligación de esterilizarlo, esto debe ser observado en el reglamento municipal y con ello se evita la proliferación de perros y gatos. Actualmente se tiene el dato de que el 70 por ciento de estos animales son de calle y una manera de detener esto es concientizar a las nuevas generaciones sobre el tema y ya los propios niños y adolescentes lo pedirán a sus papás, lo exigirán porque también se les informa sobre las enfermedades que se generan, que se contagian entre hombre y perro y como ellos al jugar en las áreas recreativas donde hay desechos fecales de perros pueden ser aspirados por quienes asisten a estos lugares de esparcimiento, es por ello, dijo, que también es necesario que los legisladores y regidores promuevan reformas a las leyes correspondientes para obligar a las constructoras de nuevos fraccionamientos que en las plazas públicas u otros espacios haya un área circulada dedicada directamente para el paseo de los perros como ya se hace en otros lugares, incluso aquí en Bahía de Banderas, dijo, al parecer en el fraccionamiento Las Ceibas los colonos tomaron un área pública solo para pasear sus perros y eso entonces, es saludable para esa comunidad.

En este sentido, señalo el médico que buscará que estas platicas se lleven a cabo en las escuelas de Bahía de Banderas, como un programa piloto de educación sobre tenencia responsable de perros mascota y de salud pública que la SEP de Nayarit implemente con el apoyo de los veterinarios de este municipio.