En torno a una orden de aprensión girada contra el Toro

Confió plenamente en las autoridades y en el estado de derecho que vivimos los mexicanos: Juan Carlos Ríos Lara

Por: Martín García Bañuelos

En torno a una orden de aprehensión girada por un Juez en contra del ex alcalde de Tepic, Héctor (Toro) González Curiel, por un monto de 52 millones de pesos que afectó al erario municipal, el diputado local priista, Juan Carlos Ríos Lara, manifestó en entrevista, “creo, que en toda acusación debe ser bien sustentada y todo acusado debe tener la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga”.

Agregando, que en un Estado de Derecho, como es el nuestro, existe la presunción de la inocencia, lo cual quiere decir, que todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, “por lo que desconozco antecedentes, desconozco del tema, pero para él y otro cualquiera debe privar el Estado de Derecho, porque el que acusa debe sustentar, debe probar y hasta que no lo haga, existe la presunción de la inocencia”.

“Yo creo que a todos nos conviene, a todos nos beneficia el que prive el Estado de Derecho, ya que ninguna acción de la Justicia por consigna, ninguna acción de la Justicia por encargo, todo debe ser apegado a Derecho y estamos confiados en que toda acusación contra Héctor González Curiel o contra cualquier persona o ciudadano debe estar sujetada a lo que señala la Ley y asimismo deberán respetarse las garantías individuales”.

Al cuestionarle al legislador priista, si existe por parte de gobierno del estado actual una persecución política en contra de varios ex funcionarios del sexenio pasado, respondió de manera tranquila, “yo creo, que los órganos responsables de la Procuración e Impartición de Justicia deben estar muy atentos a que una situación de esta naturaleza no se deba bajo ninguna circunstancia, por cuestiones de consigna y que toda acusación deba estar bien sustentada y, que el procedimiento sea llevado conforme a Derecho”.

Por último, indicó el entrevistado, “estoy confiando en el Estado de Derecho en el que vivimos y confiado en que el Órgano Jurisdiccional garantice que los Derechos de todos aquellos que sean señalados por cualquier causa de algún ilícito sean bien aplicados, en mi persona no me siento perseguido, ya que siempre me he enfocado a mi quehacer político, actividad que he desarrollado por mucho tiempo y hoy como legislador.