LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS SIGUE TRABAJANDO POR SU MUNICIPIO

Por la mañana sostuvo la Sesión de Cabildo, donde los regidores estuvieron muy activos y hasta se UNIERON a la Propuesta de Selene Cárdenas, en el sentido de que, no sólo haya una idea del SUICIDIO, en todo el Mundo y México, se puso la atención en Nayarit y Bahía, para que varias dependencias del Ayuntamiento, se fusionen en un sólo actuar, porque no hay una real atención, seguimiento mucho menos una solución o disminución del grave problema que, hay en Bahía de Banderas, luego se trasladó al Comisariado Ejidal de Valle a una reunión y por la tarde a poner en marcha electrificación y alumbrado público, en la Colonia Rigoberto Ochoa Zaragoza (Que se suspendió por la lluvia) y posteriormente, hoy miércoles SENDA conferencia de Prensa, con los medios de comunicación masiva, de Bahía y otras ciudades cercanas, por lo tanto NO, HAY QUE HACER OLAS ……… BLOQUEOS DE MODA Y A LA ORDEN DEL DÍA. Algo sucede en nuestra Ciudad Capital Tepic, Ayuntamiento, Sindicato y Paraestatal, de la GREÑA combinada con GRILLA, pues por una parte, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios ( SUTSEM) toma la Presidencia Municipal de Tepic, el Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Guadalupe Castellón Fonseca, toma las Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) La Comisión Federal de Electricidad toma los vehículos que fueron puestos en la entrada a las instalaciones para bloquear y así se las gastan los que buscan la mejoría de sus conciudadanos a ver en qué para esta situación, con eso de la TOMADERA…………ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA CON TODO. El Joven Gobernador, se la llevó Supervisando, la pavimentación del Bulevar COLOSIO, luego se fue a la Colonia Del Bosque, para entregar la Avenida Las Palmas totalmente empedrada ahogada en cemento y para finalizar la Plaza Pública en la Colonia Chapultepec, San José, Mololoa entre otros habitantes que serán beneficiados, haciendo una gran inversión que consta de 13 millones de pesos, de esta forma el Ejecutivo Estatal Echevarría García, pasó el martes trabajando con sus colaboradores otorgando beneficios al Pueblo de Nayarit……….VEINTITRÉS NARCOMENUDISTAS DETENIDOS. La actuación de los mandos y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se han visto muy activos en las colonias que, se encuentran en ALERTA, debido al crecimiento de los lugares donde se asientan puntos de venta de cristal y marihuana, PERO, por ejemplo las denuncias ciudadanas, como de La Peñita, Cuauhtémoc, Tecolote, Benito Juárez y Del Bosque, que de la noche a la mañana rentando casas, apostarse en las esquinas, entrada y salida de las calles más propicias para su venta ilegal de droga, es necesario que hagan lo mismo pues los robos y el temor a ser golpeados por los que se creen dueños del territorio, sin importar que haya niños, adolescentes y adultos, URGE, la policía para que detenga esto que al rato Colonos y Maleantes se enfrenten con funestos resultados.