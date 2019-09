Bloquearon por casi dos Horas Carretera 200 en San Ignacio Piden Topes

Se trata de una obra de encarpetamiento de la SCT. Desde hace 8 días dejaron de trabajar y sin topes los habitantes de San Ignacio, Bahía de Banderas, Nayarit, decidieron manifestarse porque diariamente cruzan esta carretera y los conductores no respetan límite de velocidad por lo que el peligro de ser atropellados es latente

Por Paty Aguilar

Desde las 8 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre 2019, habitantes del poblado de San Ignacio, Bahía de Banderas, Nayarit, decidieron cerrar la carretera 200 de manera intermitente debido a que se está llevando a cabo una obra de encarpetamiento por parte de la SCT pero, dejaron de trabajar desde hace una semana y sin topes cruzar la carretera se volvió un gran peligro y aunque la policía federal adquirió el compromiso con la directora de la primaria de vigilar el cruce a la hora de entrada y salida de los niños a clases, el resto del día el cruce se vuelve como si fuera una ruleta rusa porque los conductores no respetan el límite de velocidad y el riesgo de ser atropellados es latente.

Ante la decisión de los habitantes de no retirarse hasta ser atendidos por parte de las autoridades competentes, casi una hora y media después arribó al lugar el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así como el comandante de la policía federal de Caminos de Bucerías para dialogar y dar respuesta a las peticiones de los manifestantes.

Para esa hora ambos funcionarios ya habían tenido contacto con el encargado de la obra quien a través de estos funcionarios hizo saber a la comunidad que la obra se reanudaría este mismo día como ya se tenía planeado pero que no llegaron a temprana hora por causas mayores, sin embargo, se comprometió a colocar hoy mismo reductores de velocidad provisionales, con este compromiso fue que se liberó la carretera no sin antes advertirles que si no se colocaban dichos reductores mañana nuevamente tomaran la carretera.

Fue casi a las 10 de la mañana cuando finalmente los carriles fueron liberados en su totalidad.