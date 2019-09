Sabores de Otoño en la Riviera Nayarit

El Tesoro del Pacífico Mexicano ofrece para la próxima temporada, una sólida colección de experiencias gastronómicas, que van desde espectaculares festivales culinarios, restaurantes galardonados y los mejores chefs del mundo, en un mismo escenario.

Oscar Juárez/La Opinión

La Riviera Nayarit prepara el escenario para un viaje culinario a través de los sabores y olores de México durante la ya cercana Temporada de Otoño. A finales de septiembre dará inicio la temporada de festivales gastronómicos, en los que destacan los mejores chefs, los amantes de la gastronomía y restaurantes galardonados con Diamantes de la AAA.

La lista de eventos para la próxima temporada gastronómica incluye: 11° Vallarta-Nayarit Gastronómica 2019 (29 de septiembre al 3 de octubre): ¡Un evento imperdible en la agenda gastronómica mundial! Cuatro días de intenso aprendizaje y disfrute en el escenario único de El Tesoro del Pacífico Mexicano. El festival Vallarta-Nayarit Gastronómica, que se realiza en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit es una oportunidad para descubrir chefs y mixólogos de talla mundial a través de talleres de cocina, cenas-maridaje y más, en excelentes restaurantes ubicados a lo largo de la costa de la Bahía de Banderas. El cartel de este año incluye a la juez del Master Chef México, Betty Vázquez y a la anfitriona del mismo reality de cocina, Annete Michel; el chef chileno Rodolfo Guzmán, fundador del aclamado restaurante Borago, y el sumiller español Yamir Pelegrino. (Los paquetes comienzan en $2,900 MXN).

Punta Mita Gourmet & Golf Classic (14-17 de noviembre): En conjunto con The St. Regis Punta Mita Resort, Four Seasons Resort Punta Mita, Dine SA de CV y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, este evento anual da la bienvenida a reconocidos chefs internacionales, entusiastas de la gastronomía y amantes del golf para experimentar una incomparable mezcla de gastronomía y golf en la lujosa Punta Mita. Una celebración que es única en esta región. Los aspectos más destacados incluyen degustaciones de vino y tequila, clases de cocina, glamorosas fiestas, y un torneo de golf en los campos diseñados por Jack Nicklaus. (Las entradas para eventos individuales comienzan en $800 MXN).

XXV Festival Gourmet Internacional (19-24 de noviembre): No dejes de asistir a la muestra culinaria más importante de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic: la vigésima quinta edición del Festival Gourmet International, que se realizará del 19 al 24 de noviembre de 2019. Reconocidos chefs internacionales tomarán el timón en los restaurantes y hoteles participantes, en los que servirán deliciosas creaciones que mostrarán la riqueza gastronómica de la región. (Las entradas para eventos individuales comienzan en $1,500 MXN).

Un destino gastronómico por excelencia: En adición a esta vibrante lista de eventos culinarios, la Riviera Nayarit posee una extensa variedad de oferta restaurantera, con establecimientos dotados de reconocimientos y certificaciones internacionales. Punta de Mita es el hogar de uno de los ocho restaurantes mexicanos con un premio Cinco Diamantes AAA, Carolina, ubicado en The St. Regis Punta Mita Resort. También se puede encontrar gastronomía de calidad superior en Nuevo Vallarta y Flamingos, donde se ubican restaurantes Cuatro Diamantes AAA como Azul Bistro en Vidanta, y Lucca, en Grand Velas Riviera Nayarit. El destino también cuenta con 26 restaurantes Tres Diamantes AAA. Además, los restaurantes Carolina, El Delfín de San Blas y Emiliano Comida y Vino, en Tepic, han sido incluidos en la lista de los 120 Mejores Restaurantes de la “Guía México Gastronómico: Los 120 Restaurantes 2019”, presentada por Culinaria Mexicana, S. Pellegrino y Nespresso. Para más información acerca de los eventos en la Riviera de Nayarit visite: www.rivieranayarit.com/events.

