Padres de Familia se Manifestarán por Faltan de dos Profesoras de Grupo en Primaria de Mezcales

Desde que inicio el ciclo escolar 2019/2020 el pasado mes de agosto no llegaron dos profesores de grupo, durante tres semanas se estuvo pagando a maestros sustitutos, pero uno de ellos ya no se presentó este martes 17 de septiembre por lo que los alumnos no tuvieron clase. Exigen padres de familia a los SEPEN den nombramientos a los dos profesores que les faltan

Por Paty Aguilar

Dio inicio el ciclo escolar 2019/2020 el pasado mes de agosto, desde entonces, hace tres semanas, dos profesores de grupo no se presentaron en la primaria de Mezcales, Bahía de Banderas. La directora del plantel, así como el supervisor de la zona escolar han hecho lo pertinente, pero hasta la fecha solo han obtenido respuestas que no solucionan el problema, promesas de que ya van a llegar y nada, motivo por el cual este miércoles 18 de septiembre anuncian padres de familia que se manifestaran hasta que los SEPEN, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, les envíen los dos maestros de grupo que les hace falta.

La espera se salió de control este martes 17 de septiembre 2019 cuando uno de los profesores que se contrataron por parte de los padres de familia para dar clases a estos dos grupos dejó de asistir lo que provocó que uno de estos grupos no tuviera clases este martes 17 de septiembre.

La protesta y llamado a los SEPEN para que den cobertura inmediata a estos dos grupos se realizará este miércoles por la mañana luego de que se lleve a cabo el cambio de mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia y el Comité.