Respalda Congreso reconocer gastronomía como patrimonio cultural

Presenta propuesta Academia de Gastronomía de Nayarit

Javier Villa/La Opinión

“La gastronomía nayarita debe elevarse a rango de patrimonio cultural intangible, desde hoy les digo que mi voto es a favor”, expresó el presidente del Congreso del Estado, diputado Leopoldo Domínguez González.

“Los nayaritas hemos presumido de historia, de cultura, de naturaleza, de arte y hoy nos toca presumir de la gastronomía. Por fortuna y gracias al trabajo de muchos de ustedes, la cocina y la gastronomía nayarita ha llegado a niveles internacionales y creo que lo que vienen a proponer, es lo menos que se merece. El trabajo y esfuerzo que hacen día con día para que todos podamos no sólo disfrutarla sino presumirla; empezamos bien, hay que construir un debate de altura con personajes como ustedes, esto es el punto de arranque de algo que le va a dar mucho más a Nayarit de lo que hasta hoy tenemos”, abundó.

Dora Julieta González, presidenta de la Academia Nayarita de Gastronomía, hizo entrega del expediente técnico que sustenta la petición para que el Congreso decrete a la gastronomía nayarita como patrimonio cultural inmaterial del estado de Nayarit. Dijo que “la propuesta se conceptualizó por miembros de la Academia, de acuerdo con sus distintas especialidades y en cargos profesionales, hace alusión a las implicaciones históricas, culturales, antropológicas, económicas y turísticas”.

El integrante de la Comisión de Educación y Cultura, que analizará la propuesta, diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, comentó:“alescuchar su exposición nos motiva y nos da un panorama general de lo que conlleva la gastronomía y eso me pone a pensar que creo que no debemos permitir que nadie se vaya a aprovechar de lo que en apariencia podría parecer que está suelto; seguramente daremos agilidad a este tema, cuenten con nuestro respaldo y apoyo”.

Alondra Maldonado Rodriguera, vicepresidenta de la Academia Nayarita de Gastronomía, comentó que la gastronomía no empieza en lamarisquería, “empieza en los manglares, en el mar; contamos con una alimentación producto de la tierra, de una geografía, no sólo enmarcada por montañas y mar, si no surcada por uno de los sistemas de manglares más grande del país, contamos con cuatro pueblos originarios con símbolos, mitos y cosmogonía que permanecen vigentes en la gastronomía y que han permeado nuestro sazón mestizo”.

“En Nayarit el sistema de la milpa está vigente, este policultivo sembrado en coamiles en poblaciones originarias como mestizas, aunado a la privilegiada posición geográfica de mar y manglar, marca la expresión culinaria nayarita que merece ser patrimonializada pues es nuestra representación colectiva que merece ser colocada bajo resguardo y asegurando su permanencia y vigencia”, concluyó Maldonado Rodriguera.

El historiador Pedro Luna se refirió a que hablar de lo que come la gente, dónde se produce eso que come, dónde hay que comerlo, con quién hay que comerlo, regularmente nos remontan a la cultura: “este expediente contiene historia, cultura y tradiciones, ese documento como habla de un patrón de consumo tiene que ver en dos grandes factores: el entorno, lo que ofrecen en el lugar donde vivimos, y otro que tiene que ver con lo que llega de fuera.”