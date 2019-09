LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LORENA ESA LORENS, NOS QUIERE PEGAR A TODOS

Definitivamente que siempre hay un desaguisado en la vida y hoy nos toca, LIDIAR como hace mucho tiempo con éste tipo de problemas, que causa hoy por hoy LORENA, en el Congreso, en la Presidencia, en el Pueblo y ahora amenaza a todos los Nayaritas, quiere pegar en varios Estados, por lo que Titulares de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en Coordinación con otras Entidades Federativas, están monitoreando el HURACÁN que se encuentra en color Naranja ( O sea en Prevención) pues puede cambiar a Rojo ahí sí agarrémonos porque tendrá más intensidad y por supuesto más peligrosidad, por ENDE, No, debemos ponernos cerca de la VORAZ LORENA, en postes de luz, transformadores, Árboles que atraen la Electricidad, Anuncios Luminosos, Puentes, Espectaculares, no Cruzar Ríos no Arroyos, cables de corrientes, entre otras cosas, así que Aguas, con LORENA, ya conocen sus alcances y formas cómo puede DEVORAR, nóminas, listas, cheques, artículos y todo lo que pueda, en su arrastre con esa fuerza descomunal que trae por Naturaleza, extremen precauciones NO, está de más seguir las instrucciones e indicaciones de Protección Civil Nacional, Estatal y Municipal, sobre aviso no, hay engaño, aguas con la tempestad y daño que puede hacer LORENA EL HURACÁN………..DIPUTADA PROPONE EVITAR MARCHAS. Sinceramente que, esta situación raya en una actitud Burda, Ocurrente y falta de Legalidad Mental, pues cuando fueron OPOSICIÓN o de IZQUIERDA (Aunque cobraban, con la derecha) eran sus meros moles y de sus delicias, pues ERA el sentir de la población de la ciudadanía, un Derecho a Manifestarse, incluso destruyendo, Robando y Asaltando Empresas y Comercios, todos los Excesos, ERAN válidos, Simple y Llanamente porque El Gobierno ERA, el responsable y HOY que son Gobierno NO, Tolerarán esta molestia del Pueblo, porque ocasionan altercados y congestionan el tráfico Peatonal y Vehicular, en los puntos álgidos, algo que NO debe hacerse en las Administraciones Actuales, se ACABARON DERECHOS A MANIFESTARSE, que tal eh?……….HOY SE CUMPLE UN AÑO MÁS DEL TERREMOTO EN MÉXICO. Aquel aciago 1985 y posteriormente otro, ¿habrá algún evento en SIMULACIÓN, para recordar y conmemorar en MEMORIA de los miles de personas que perdieron la vida y los Desaparecidos en la Tragedia del 85, donde también Nayaritas perecieron, el luto de nuestra Nación, la tragedia, tristeza, nostalgia y dolor en aquel entonces y hoy en el presente está latente el recuerdo del 19 de Septiembre del año de 1985? Hasta el momento no se ha recibido alguna información u invitación para tal efecto, EPD todas y todos………..SIGUEN CAYENDO COMO MOSCAS. Al echarles el guante, la mano LARGA de la Justicia, (Larga, porque atrapa a presuntos Delincuentes, de ninguna manera, porque los bolseen, les desaparezcan dinero, celulares, cadenas y cosas de valor, para nada ésas son patrañas) así que diariamente los uniformados hacen sus sesudas investigaciones, una y otra vez se dedican a perseguirlos por días, semanas y meses hasta que su ardua labor rinde frutos y pues caen con él o la evidencia, por lo que los amantes de quemarle las patas a Judas, a Cuauhtémoc, PERO no a Blanco ni al negro, así se les llama a los vulgos Marihuanas o Mariguanas, el caso es que, los agarran con ése vegetal, esa hierba o yerba, que apesta uuuuta muy peculiar, para los conocedores y adictos a la llamada Mata Medicinal, aunque no se ha legalizado, por ello la Gente de Petronilo Ponce Medrano y el Penalista Jorge Benito, han logrado el triunfo del bien sobre el mal………..ERIKA ALDACO DIPUTADA LOCAL. Anda haciendo su luchita y es válido su actuar, pues éste Jueves, tendrá un panel, sobre Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento del Agua, éste vital líquido debe ser y darle la importancia que requiere, pues a no muchas décadas nos podemos quedar sin AGUA, imagínese usted llegado el momento, qué haríamos, buen punto el de la Diputada ERIKA ALDACO, debemos prevenir y actuar ahora que se puede, de lo contrario cuando reaccionemos será demasiado tarde, así que a concientizar y a seguir lo que nos corresponde y conviene a todos