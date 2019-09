Reconozco los primeros 2 años de gobierno del mandatario estatal Antonio Echevarría García: Adahán Casas Rivas

Martín García Bañuelos/La Opinión.

El diputado local priista, Adahán Casas Rivas, manifestó en entrevista, que reconoce de manera personal los dos primeros años de gobierno del mandatario estatal Antonio Echevarría García, sobre todo en el tema de seguridad, el combate a la corrupción y salud en todo el estado, ya que él así lo prometió desde que anduvo en campaña y veo que lo está cumpliendo a cabalidad.

“Quiero decirte, que el tema de seguridad es de todos los días, una lucha constante contra la delincuencia organizada, que lamentablemente ocurre en todo el país y aquí en el estado no es la excepción, afortunadamente se ha rodeado de buenos elementos en la FGE y en la SSPE para afrontar este virus y ahí están los resultados a la vista, en lo que respecta a la corrupción, él mismo dice, que no le gustan los moches y considero que hace lo correcto, en cambio con la salud de los nayaritas está muy comprometido con la ciudadanía para que no falten los medicamentos necesarios en clínicas y hospitales de la entidad”.

Agregó al decir, “el gobernador del estado tiene todo el apoyo del diputado Adahán Casas Rivas, para seguir luchando con el tema de la inseguridad, nosotros trabajaremos mano a mano con él, así se lo he manifestado de manera personal y aquí lo hago públicamente, reconozco, que hay mucho por hacer y estaremos haciendo equipo con él hasta que termine su mandato”.

Señalando el legislador, que el gobernador es bien intencionado y quiere mucho a Nayarit, en estos momentos no vemos colores partidistas, ya que lo hemos dicho varias veces, primero están las familias de Nayarit que los intereses personales y en esa parte coincidimos bien, pues en mi Distrito se ha visto la mano amiga del Gobernador Antonio Echevarría García con muchas obras y acciones que la ciudadanía nos pedía y hoy en día son una realidad, ejemplos hay muchos al menos en los cuatro municipios que represento (Jala, La Yesca, San Pedro Lagunillas y SAMAO).

Por último el entrevistado, indicó, “nosotros estamos del lado del mandatario estatal y no vamos a bajar la guardia, tendrá nuestro total respaldo dentro del Poder Legislativo para cualquier estrategia que él considere necesario hacer, para que Nayarit sea un estado seguro, sano y alejado de la corrupción, vienen cosas importantes para la entidad, así como temas de gran relevancia para que el estado crezca en lo general, también estaremos viendo el tema del deporte en todas sus ramas, mayor presupuesto a donde en verdad haya que proporcionar, en fin vendrán muchas cosas en favor de los nayaritas.