TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

+ Sólo en Nayarit

Viví, desde mi nacimiento, 38 años con 8 meses en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa. Y en La Paz, Baja California Sur, viví 19 años. El próximo 17 de noviembre, en 59 días, cumpliré 10 años en este hermoso jirón de Mi Patria Mexicana llamado Nayarit, específicamente en Tepic, su capital. Y ni en Sinaloa, ni en BCS, miré lo que veo en Nayarit. El pasado 12 de agosto, cumplí 51 años como PERIODISTA. Allá, quien aspire a un cargo de elección popular, teniendo ya alguno, o bien, siendo funcionario, municipal, estatal o federal, no andan en campaña. Se dedican única y exclusivamente a desempeñar el cargo que tienen. Y si trabajan en el Poder Judicial o en el Legislativo, ya sea como diputado local, federal o senador, pasa exactamente lo mismo. Aquí no. Un alcalde, por ejemplo, que quiere ser gobernador, y en esta ocasión, diputado federal, andan siempre en campaña. Es común verlos en otras municipalidades. El año próximo se van a desatar. Y los diputados federales y senadores hacen lo mismo. Ell@s, obviamente, le tiran a la gubernatura. Y se desplazan sin vergüenza, recato, ni moral alguna, por todo el territorio estatal. Con agenda y toda la cosa. El actual gobernador, Antonio Echeverría García lo hizo. Tres años anduvo en campaña. Sí, pero él no tenía ningún cargo en el Gobierno, ni en los 3 Poderes de la Nación. Lo hizo con su tiempo, y recursos $$$ propio. Nadie hace nada por impedirles que se muevan, porque todos lo hacen….. Otra práctica común que nunca miré en otras entidades, es que los alcaldes ganadores, de tal o cual partido, les dan trabajo a los frustrados aspirantes, de su mismo partido, a las alcaldías que perdieron. Incluso, hasta a los ex alcaldes les ofrecen empleo aun cuando no sea en la misma municipalidad en donde gobernaron. Si bien es cierto que sus aspiraciones son legítimas, hacer campaña, dedicando el tiempo que le deben de asignar a su responsabilidad en turno, y peor aun gastando dinero de las alcaldías, es no tener madre. Y muchos, no la tienen. Y cuando un Gobernador, como lo hicieron Fox y Peña Nieto, aspira a ser Presidente de la República, se dedican a recorrer el país, gastando el dinero y el tiempo de esas Entidades, y tampoco dice ni hacen nada por detenerlos. Lo acaba de decir el Presidente López Obrador; el que aspire a un cargo de elección popular, que deje el que tiene actualmente. Ya sea como funcionario, o bien como alcalde, diputado local, regidor, síndico, diputado federal, senador, o funcionario. Pero, nada le hace caso tampoco. Pero, por lo menos ya lo dijo el Presidente. Eso mismo debería de hacer los Gobernadores en los Estados. Decirles a los calenturientos que abandonen sus cargos. Que no utilicen tiempo, dinero, personal, ni materiales, autos, etcétera, de las alcaldías o de los diferentes cargos políticos que tienen actualmente….. Eso demostraría que después de todo, no todo está perdido en Tel Aviv.

