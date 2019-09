Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

Impuestos de Bahía de Banderas que se van a otro municipio

Se está quedando mal y muy mal con los recursos del Patronato UAN en Bahía de Banderas ¿Hasta cuándo? El Patronato Administrador del Impuesto del 12 por ciento para la UAN, no pertenece a la institución, su representante lo designa el Gobernador en turno y únicamente administra este dinero, en la actualidad lo ejercen con responsabilidad, no con el «pillaje del pasado robertista»; pero hay reglas, una Ley del Patronato que hay que cambiar, para que de lo que se recibe, algo se invierta en el municipio que se recauda.

Sabemos que el acuerdo es de los representantes de la universidad ante el Patronato, FEUAN, SPAUAN, SETUAN y los de la propia UAN, que son los que deciden en donde invertir los millones que se recaudan, particularmente en Bahía de Banderas, ya no es posible estar recaudando una millonada en este municipio y nuestro campus no tenga internet, biblioteca digna, libros suficientes y actualizados, no hay un centro de cómputo ni software especializado, no hay agua, los baños apestan, ni estacionamiento, ni laboratorio, ni sala de juicios orales, ni laboratorio de práctica para psicología clínica, ni papel, ni cloro para limpiar el baño, no hay un espacio para la práctica deportiva como una cancha de usos múltiples.

Pero en cambio con estos millones si han construido estadios en donde no se necesitan; ya es hora que los recursos del Patronato se inviertan en Bahía de Banderas, porque existe la necesidad, la región demanda espacios para la educación superior, en carreras que no ofrece el Tecnológico de México en La Cruz, ni la Universidad Tecnológica, y el CUC de la U de G en Puerto Vallarta es para los alumnos de Jalisco.

Están quedando mal y muy mal con la sociedad en este municipio, en un proyecto que se diseñó para ser punta de lanza en la educación e investigación. ¿Qué están esperando? es una cuestión también moral y ética, no pueden llevarse millones y no invertir ni siquiera un 20 por ciento en este plantel.

A que dolosos tan mezquinos, yo no mando solicitudes de amistad a nadie que no conozca, es más no mando, así que no estén jodiendo estimados adversarios gratuitos, no sean cobardes, los administradores del Facebook me están advirtiendo bloquearán mi cuenta, porque han recibido notificaciones que soy perfil falso y que estoy molestando, si ya tengo días sin interacción, debido al intenso trabajo en las aulas, por el contrario, mi bandeja está llena de mensajes de supuestas mujeres que quieren conocerme, de solicitudes de perfiles falsos, y me han integrado a cadenitas que yo no pedí estar.

A mis enemigos, les digo que yo si tengo valor para criticar con mi nombre, para señalar pero también para reconocer si me equivoco en lo que opino, atendiendo mi constitucional derecho a la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa, todo lo hago bajo mi firma, no tengo perfiles falsos, no es mi estilo la cobardía y el anonimato, como otros, tanto en mis redes sociales como en los medios de comunicación y portales periodísticos, en donde me hacen el favor de publicar mi columna.

Si por alguna razón, a alguien le llegó una solicitud de mi parte, ha sido por alguna confusión o cadena o no sé, yo lo único que hago es darle clic para aceptar a las solicitudes, así que los que me denuncian al Facebook, no le saquen a la crítica, no sean «culones». Es cuánto.