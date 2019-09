Un Comentario

Por Salas Bernáldez



RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Desde su mismo nacimiento como municipio, Bahía de Banderas se perfiló como una de las zonas geográficas con un futuro enorme en muchos campos, especialmente el turístico.

Su zona de playa, estratégicamente planeada, fue un modelo exitoso.

Sin embargo su explosión demográfica sobrepasó las expectativas, desequilibrando el tema urbano y social. La cara bonita de su franja turística, su crecimiento inmobiliario no creció en armonía con la zona urbana de los ejidos.

No fue culpa de los turisteros, pues esta industria sin chimeneas ha dado empleo y provocado un movimiento comercial impresionante.

Tampoco del aparato gubernamental pues el crecimiento poblacional y sus problemas superaron los alcances presupuestales de todas sus administraciones municipales.

Y con el crecimiento apresurado y desordenado vinieron problemas de otra índole, como los cinturones de vicio.

Generaciones enteras de jóvenes han crecido bajo la amenaza y garra de las adicciones.

Mucha población, pero poca estructura social pese a los esfuerzos de los alcaldes.

Uno de los sectores que se quedaron chatos en su desarrollo es el medio Deportivo, mayormente atenido a lo que pueda recibir de políticos en tiempo de campaña y promesas.

En un municipio catalogado como uno de los de mayor crecimiento en el país, Bahía de Banderas busca con desesperación los mecanismos para hacer más con lo poco en materia social.

Urge modernizar sus espacios, como para la práctica del deporte, y por eso urgen y deben ser valorados los esfuerzos de gente que, como los que encabezan el proyecto de Atlético Bahía FC, arriesgan su dinero para traer un espectáculo sano que ayude en esta corresponsabilidad general.

En definitiva, contra la creencia popular, el fútbol de las categorías de ascenso ya no es un negocio. Ya no existen los Mecenas que antaño aportaban dinero a los clubes por gusto, por amor al fútbol o simplemente orgullo.

Ahora estos proyectos, como el Atlético Bahía, se ven forzados a buscar estrategias cada vez más difíciles y complejas para sacar adelante la operación.

Los patrocinios conseguidos son una bendición pero obviamente no son suficientes.

Por desgracia la respuesta de la afición no ha sido pronta y consistente.

El equipo es nuevo, se fabrica su camino cayendo y levantando, pero se tiene la seguridad de que las cosas mejorarán. De hecho ya están mejorando. Los últimos resultados prueban que el plantel, desde su Presidente hasta el utilero, se está esforzando al máximo buscando agradar a quienes como población les abrieron las puertas.

Qué hace falta entonces?, pues simple correspondencia, valorar y arropar al equipo que los representa en la Liga Premier MX. Estar en este nivel no es cualquier cosa, pero se ocupa agruparse en apoyo al equipo. Asistir y aplaudirle su esfuerzo. También exigirle.

Ojalá que veamos al ATLÉTICO BAHIA FC como el equipo de toda la Bahía.

No como algo frío y lejano.

Como sociedad tenemos que ser los primeros en pedir que se sostengan estos proyectos en beneficio de la juventud.

Qué Bahía tenga ahora una Premier MX, y todavía, sume una Tercera División, debe recibir el reconocimiento general. Ojalá la relación y la comunión se vayan dando.

Este gran esfuerzo lo merece. Y lo aclaro: no es sólo pedir se le apoye, sino también se le exija para gozar juntos lo bueno que ya estará llegando pues ya el Atlético presenta hechos, ganas de agradar. De ganarse esa asistencia a la tribuna y el aplauso.