LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS, ANTONIO SERRANO, PETRONILO DIAZ, ISMAEL RAMÍREZ Y JORGE BENITO. Inauguraron el Servicio Médico Forense, de Bahía de Banderas, donde aseguró el Fiscal DIAZ MEDRANO, que se les daría un mejor servicio a la ciudadanía, en el sentido de los servicios de Ministerio Público, Cartas de NO antecedentes penales, devolución de vehículos, Denuncias y Quejas, incluyendo el servicio de necropsia de ley, que esta sería completamente GRATIS, también anunció que el Macro-módulo de Jarretaderas ubicado por la carretera 200, será a partir de hoy una especie de Sub-Fiscalía porque tendrá la importancia y los servicios igual que en Tepic, para evitar que las personas tengan que trasladarse hasta la Capital del Estado, Tepic, porque todo lo relacionado a Bahía de Banderas, habrá carpetas de Investigación, delitos que perseguir y todo lo relacionado a la Procuración de Justicia, que se susciten en la zona, serán resueltas aquí mismo, algo que la población pedía APOYO, solicitado al Gobierno de Jaime Cuevas Tello……….. 50 MILLONES DE PESOS ENTREGÓ TOÑO ECHEVARRIA. El Gobernador del Estado de Nayarit, hizo entrega de Aulas a la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en Tuxpan, el Bardeo Perimetral de la Preparatoria, el cableado, aire acondicionado, equipamiento de cómputo finalmente en la Primaria Juana de Asbaje, las mejoras están a la vista, la mejor condición de aprender por parte de los Estudiantes y el enseñar de parte de los Maestros en espacios más dignos, por lo tanto es una situación que Padres de Familia, Autoridades Educativas y Pueblo en General, reconoce la labor del Ejecutivo Estatal de Nayarit………FRENTE DE MUJERES POLÍTICAS DE NAYARIT. Tal parece que inicia en nuestra Entidad Federativa, por la simple y sencilla razón de que, ACÁ en Bahía se reúnen las cabezas principales de las que quieren participar, en el proceso venidero del 2 mil 21, se habla que las MUJERES, ése hermoso ser, que de ellas nacimos y por ellas nos desarrollamos y también morimos, BUENO retomando el tema, los VEINTE Municipios, tendrán a féminas como aspirantes a ALCALDESAS, y se habla que la cabeza de éste movimiento será CHARO, algo que no resulta tan descabellada la idea, pues desde Huajicori, Amatlan de Cañas hasta Bahía, todas se conocen y sabemos de antemano qué entre Mujeres se unen sin haberse visto nunca, ahora conociéndose, por lo tanto se reúnen y dialogan quienes formaron en su tiempo las integrantes de los VOLUNTARIADOS, hace alrededor de 8 años, se esperan sorpresas………GRUPO AJONJOLÍ TAMBIÉN NACE EN BAHÍA. Pues de la misma manera, el pasado fin de semana, se reunió en cierto y conocido lugar, PERO antes, porque GRUPO AJONJOLÍ, por la simple y sencilla razón de que, los colores, ideologías, expresiones, actitudes y el agua con el aceite, aunado al anticongelante se UNIERON, haciendo una mezcla y tomaron decisiones con miras a la Presidencia Municipal de Bahía, en el proceso electoral venidero, pues los GUERRA, los JOSÉ GOMEZ, MIRTOS, SANTANAS Y CARMINOS, estuvieron unos a otros estudiándose, contando las canicas que cada grupo trae, para llegado el momento sacar a un «aspirante de Unidad» y repartirse la Secretaria del Ayuntamiento, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano, Sindicatura, Regidurías y diferentes puestos que reditúen dinero y beneficios a estos grupos al igual que para sus incondicionales, parientes, compadres y queridas entre otros, bueno las cosas se ponen cada vez más interesantes en Bahía, más que en otros procesos, lo cierto es que habrá muchas sorpresas incluyendo al GRUPO AJONJOLÍ»………CAPI CASTRO DEJA LO NOVIERO Y PONTE A TRABAJAR. El talón de AQUILES, es y será siempre el efectuar una vigilancia y resultados favorables para la ciudadanía en lo referente a Seguridad Pública Municipal, hasta hoy van tres y de ellos NO, se ha hecho UNO, que responda las expectativas de hacer una mediana labor, menos al 80 por ciento, pésima el actuar y pésimo resultado de los titulares, RICARDO aunado a el asunto de Evasión, no tenía control, El Soberbio y Nefasto Capitán DAVILA en compañía del también INEFICAZ Capitán CASTRO, viniendo de la Operatividad se sentía muy Ufano y ahora que está de ENCARGADO salió peor, pues resulta que anda de NOVIO, esto le resulta un tanto complicado, porque cuando andas quedando bien, todo el tiempo y recurso se le dedica a la NOVICIA, todo pasa volando y soñando el DULCINEO Capitán,

para los quinceañeros imagínese usted a uno de la 3ra Edad y con cargo, pues manda todo al carajo, dejando a último término su gran responsabilidad, si le ponemos que NO, llegará a Director, está llegando a ser un PUSILÁNIME más en el cargo……….MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO POR EL PRI. Algo que siempre suele suceder, los arrepentimientos regresan a los Partidos que los vieron nacer, otros tantos brincan al Partido en el Poder y más que, al no obtener lo que pretenden simple y llanamente, se cambian de Partido, por ENDE, en el PRI NAVARRO a la cabeza, ADÁN CASAS una Diputación Federal y COTA, Ayuntamientos, Diputaciones Locales y Cargos dentro del Gobierno del Estado, para sus allegados y Protección, ESTO es lo que dicen los politólogos que se encuentran encumbrados, los que deciden o parten el pastel o reparten los cargos, aunque así se manejan, podrá haber esto o más.