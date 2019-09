Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Convierten en Nayarit la Ilegalidad en Legalidad

Que esperanzas que en el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza se permitiera que “Paracaidistas” con el pretexto de que no tienen dinero y que necesitan un lugar donde vivir fueran y de manera tumultuaria invadieran terrenos ejidales o de la pequeña propiedad sin que la autoridad les pusiera un alto a esa disque “lucha social” en donde los más ganones son los líderes de dichos robos a personas que trabajaron mucho para tenerlos, cuidarlos y destinarlos al trabajo agrícola para que unos vivales llegaran y los despojaran de su patrimonio familiar.

Con la llegada de los nuevos gobernantes, principalmente Ney González y Roberto Sandoval las invasiones se consumaron, nadie del gobierno hizo algo para defender a los despojados y les dio la razón a los invasores que se apropiaron de terrenos que siguen teniendo dueño, el caso es que ahora, en terrenos de La Misión en donde la constructora Dinámica mantiene un receso para seguir construyendo viviendas de interés social, grupo de “paracaidistas” llegaron y se adueñaron de un gran espacio, y a pesar de que ya se denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado no hacen nada para desalojar el predio, es mas ayer un supuesto enlace legislativo del congreso de Nayarit y enlace del PT municipal en Bahía de Banderas, Luis Garnica, informó en conferencia de prensa, que los diputados locales que apoyan la invasión ilegal de La Misión en San Vicente que presentan como lucha social son: el diputado Manuel Salcedo de Morena, el diputado Jorge Ortiz del PT, la diputada Marisol Sánchez del PT entre otros más, igual aseguró, que ya saludaron y tuvieron una plática con el diputado local Ismael Duñalds Ventura, mejor conocido como Maylo, quien también simpatiza y respalda todos los temas de lucha social, pero estos no proponen destinar parte de sus sueldos para pagarle a Dinámica el costo del terreno invadido, ya que si quieren ser “almas caritativas” porque no compran un espacio para regalárselo a esas familias que después de seguro van a exigir servicios y apoyos sociales por parte del gobierno del estado, federal y municipal, o tal vez “organizaciones “ como “El Barzón”, Antorcha Campesina” u otras más se enfilen como las negociadoras ante las instancias gubernamentales y claro, está, “sacar tajada del hecho” como han querido hacerlo en predios invadidos como Santa Rosa Tapachula, San Juan Papachula, Villas Miramar, Bicentenario, Tierra Santa y tantas otras que están a la espera de que les legalicen lo ilegal, como ya lo hicieron con Las Conchas.

De seguro, así como se ven las cosas, los terrenos que tiene el papa del gobernador, enfundados con la etiqueta de Grupo Alica, que se ubican en el ejido de San Vicente, cerquita de donde tienen la bodega de la Coca-Cola, serán blanco perfecto de los invasores de terrenos y como cierran los ojos en tierras invadidas que no son de ellos, dejarán que los “paracaidistas” les quiten las tierras sin hacer nada, pues el gobernador Antonio Echevarría estaría hasta gustoso de que esas tierra sirvan para algo o los terrenos de la familia Cuevas que tiene al final de la calle José Ponce en el ejido de San José del Valle, también pudieran ser presa fácil para los que se roban los terrenos y el presidente Jaime Cuevas los dejaría hacer como lo están haciendo los invasores, o sea “todos coludos o todos rabones”, o que los terrenos que tiene José Gómez allá por el rumbo de La Misión, en tierras de Los Llanitos, también sirvieran para darle “machetazo a caballo de espadas” al ex alcalde o que los que encabezan las invasiones fueran a los terrenos de Adrián Guerra Padilla, allá por el lado de Santa Rosa Tapachula o a los de Héctor Paniagua allá en tierras de San Juan de Abajo y llegaran los “que necesitan espacios para hacer sus casas, serían tan blanditos para dejar que les arrebataran ese patrimonio familiar que les ha costado muchos años de trabajo, sudor y lágrimas, para que de manera impune, alegre y en grupo llegaran los paracaidistas quitándoselas sin que nadie de las autoridades los defendiera, como lo están haciendo en estos días con el espacio que tiene dueño en La Misión, vamos a esperar en que termina esta telenovela de la vida real.