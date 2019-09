Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Nido de aviadores en el ayuntamiento de Tepic descubre la lideresa del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez; muchísima gente que no trabaja, que llegaron de la Universidad Autónoma de Nayarit para cobrar doble sueldo, nada más por ser del equipo que tenía el alcalde cuando fue rector de nuestra alma mater. Esto representa una gran fuga de dinero y la pregunta es con qué recursos le pagan a esos parásitos, dinero que hace falta para fortalecer los servicios, para realizar obra pública, es increíble que en plena época de la Cuarta Transformación pasen situaciones irregulares y el mundo sigue rodando como si nada. Un amigo mío me comenta que los aviadores están asignados a todas las dependencias con que cuenta la presidencia municipal e igual, se la pasan nomás viéndose unos a otros, pero al no tener ninguna carga de trabajo, mosquean las oficinas donde los que desquitan el salario critican al mandamás por permitir semejante robo al erario público. Asómbrese, en la nueva ley de egresos, los regidores y el síndico aprobaron la creación de una nueva secretaría donde estará asignada la real y pontificia Fuerza Aérea municipal. La verdad nadie sabe más que quien los tiene ahí cobrando, cuantos zánganos ocupan un lugar que le pertenece a la gente que ya tiene años esperando que le den una base; pensábamos que con la llegada de un gobierno perredista, la corrupción terminaría siendo desterrada y ya ven amables lectores, la administración del maestro salió mil veces peor que los anteriores: la inseguridad es otro mal que no puede ser corregido porque los policías municipales son una corporación que protege a los delincuentes que pagan protección semanal; el director de Seguridad Pública ha sido rebasado por sus propios elementos, quedando la ciudadanía completamente indefensa, a merced de lacras de toda clase, colores y sabores; no obstante, el primer munícipe lo sigue sosteniendo, por una sencilla razón, es un protegido de Betty Mitre, la secretaria particular del primer munícipe, la cual tiene muchísimo poder proteger a quien ella desea, a pesar de que todo esto le pega al ex rector Castellón; en fin, de nada servirán las obras que se hagan, si el alcalde deja para mañana lo que puede hacer hoy en materia de cambios en las dependencias donde la peste que suelta la corrupción puede causarle al maestro serios problemas. Los trabajadores le están diciendo sus verdades a Castellón y este se hace como que la virgen le habla; millones de pesos cobran los aviadores y el cuerpo de ineptos regidores, y las millonarias deudas por pagar a los que si trabajan, se cubren a picotadas; por ello obligan al SUTSEM, a paralizar las actividades del ayuntamiento, como la vez pasada, con lo que lograron que les pagaran diez millones de pesos. Los trabajadores se soban el lomo y el señor Castellón y sus funcionarios privilegiados, se dan la gran vida gracias a que reciben sueldos insultantes; el propio alcalde trae a su servicio, mínimo diez choferes y otro tanto de guaruras que lo mueven a bordo de carros de diferentes cilindrajes sin límite de combustible, permaneciendo los carros encendidos hasta que sale Castellón de su oficina, enfundado en su clásico saquito color beige, después de permanecer encerrado horas y horas, con la puerta principal cerrada; es una lástima que los altos funcionarios como Castellón desperdicien la oportunidad de servir al pueblo que votó por ellos, echándole humildad; y aun así se creen merecedores de cargos más elevados como la gubernatura, donde seguramente se llevaría con él a la runfla de aviadores corruptos y desde luego las deudas con los trabajadores del SUTSEM, mismos que traen el hacha desenterrada y no quitarán el dedo del renglón sobre los aviadores que le roban la comida a los que si trabajan. Lo bueno del asunto es que la nueva secretaría donde estará asignada la Real Fuerza Aérea del ayuntamiento perredistam, exhibe los nombres de los parásitos que en su mayoría vienen de la pobre Universidad saqueada hasta el cansancio por los últimos rectores que se hicieron millonarios con el Fondo de Pensiones. No te acabes ayuntamiento…PALESTRAZO: bola de ratas y trabajo es lo único que les ha pedido este poeta de Cucharas.