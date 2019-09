TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

No me Gustan algunas cosas de AMLO

ENTRE las muchas cosas que hace mi Presidente y que no me gustan para nada, les comentaré en esta ocasión de 3 de ellas. Y hay más; pero, debo aclarar que hay muchas más que Sí me gustan. No me gusta, por ejemplo, su blanda política migratoria, en donde aparte de dejar pasar o quedarse libremente a todo aquel extranjero que lo desee, a éstos se les tiene que dar todo lo que necesitan. Comida, atención médica, albergues y más cosas que estos requieren, cuando existen más de 30 millones de connacionales que se mueren de hambre, no tienen acceso a los servicios de salud ni a la educación, ni a ningún programa de asistencia social…. Tampoco me gusta el trato que les brinda a los terroristas, pelafustanes y porros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes hacen y deshacen con las autoridades nacionales de la SEP y del mismísimo Gobierno Federal, imponiendo sus reglas. . Son innumerables las atrocidades que estos pelafustanes hacen, entre ellas incendiar edificios, quebrar cristales, pintarrajear monumentos históricos, saquear comercios, y, por si fuera poco, cuando mucho asisten a trabajar 100 días del año…..Otra cosa que no me gusta es que les otorgue pensión de 68 y Más, a personas que jubiladas y pensionadas, que además cuentan con servicios médicos asistenciales del IMSS o del ISSSTE, cuando hay gente que no tiene absolutamente nada de eso. Conozco personas que ganan de entre los 15 y los 35 mil pesos mensuales por jubilación y pensión, y, de pilón, reciben el apoyo de los 44 pesos diarios que el Gobierno Federales les concede ahora que entró López Obrador. Lo que no me gusta lo digo. Y, por supuesto, lo que me parece bien hago lo mismo.

Eso demuestra que después de todo, no todo está perdido en Alejandría.

PUES con la novedad de que la calentura no les baja ni un ápice a la fauna política de Nayarit. Habrá en disputa 394 cargos de elección popular en Julio del 2021, y existen por lo menos 100 mil tiradores. Alcanzar uno de ellos, aunque sea de Regidor, les da la dorada oportunidad de salir de pobres, construir la casa de sus sueños, y hasta de cambiar de vieja. O mayate. Muchísimos calenturientos. Y quiénes aspiran y manejan dinero, lo gastan en promocionarse, al igual que recursos logísticos, materiales, autos, gasolina, etcétera, sin recato, vergüenza ni rubor alguno ….. La lucha por el Poder es una Guerra. Y en las guerras todos sirven. Unos para matar y otros para que los maten….. Y como dijo Fray Tomás de Torquemada; el que no se ponga aguzado se lo va a cargar la chingada.

