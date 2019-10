Cambian calidad de vida a familias de la zona rural

El alcalde Arturo Dávalos supervisó también las obras de ampliación de agua potable en El Colorado y anunció obras para El Cantón

El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, refrendó este miércoles su compromiso de cambiar la calidad de vida de las familias más vulnerables, y como parte de esta labor, realizó la entrega de 13 Cuartos Adicionales en las comunidades de El Colorado, Ribera del Colorado y El Cantón, brindando con ello un espacio óptimo para que puedan vivir sin hacinamiento y en mejores condiciones, como es el objetivo de este programa.

Acompañado por el director de Desarrollo Social, Víctor Bernal Vargas, personal de la dependencia y de la dirección de Obras Públicas, el alcalde entregó a cada una de las familias beneficiarias las llaves de su nuevo dormitorio, transformando su hogar, pues muchas de ellas viven en casas pequeñas o cuartos improvisados que no brindan la seguridad ni la dignidad que merecen.

El primer edil recordó que estos cuartos se realizan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), en donde a través del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun), se priorizó la construcción de cerca de 300 habitaciones en todo el municipio con recursos federales del Ramo 33, con el único fin de mejorar las condiciones de vida de los vallartenses que más lo requieren.

Una de las beneficiarias es Leticia Ferrel Claudio, quien agradeció al presidente y su equipo de trabajo este apoyo. “Va a ser mucho cambio en mi vida porque en lo que yo vivía acá era un cuartito y pues muchas gracias les doy a todos, aquí al gobierno, y les agradezco mucho su apoyo y pues estamos con ellos; hasta el momento todo se ha cumplido lo que nos han dicho. Yo he tenido varios apoyos y estoy muy agradecida con todo el gobierno de Puerto Vallarta”.

Aseguró que se trata de un respaldo verdadero, “porque yo con hechos lo estoy viendo que sí es cierto lo que dicen, lo que prometen, porque a mí en lo personal todo lo que he pedido a ellos me han ayudado hasta el momento; estoy agradecida con todo y les digo a todas las personas que no creen, que lo crean porque pues aquí lo tenemos”.

También la señora Irma Yadira Aguilar Monroy, se dijo contenta de recibir esta nueva habitación “ahí ya están mis hijas viviendo, durmiendo, porque en el otro cuarto no hay ni seguridad ni nada y aquí ya su ventana, su puerta de seguridad, ya duermen a gusto, tranquilas verdad sobre todo, también yo. Son beneficios importantes para la familia, que deben de apoyar”.

En el mismo sentido se expresó Aurora Peña, quien indicó que “me trae muchos beneficios porque mis hijos y yo vivíamos en esa casita de palitos, donde a veces nos picaban los alacranes, todo y gracias a Víctor y al presidente, hoy tenemos seguridad de que no nos pase nada”.

Atiende alcalde necesidades de El Colorado y El Cantón

En su recorrido por El Colorado, el primer edil supervisó la obra de ampliación y mejora de la red de agua potable en la colonia Campestre San Andrés, trabajo que se realiza de forma conjunta entre el Ayuntamiento, el Comité del Agua de la comunidad y los vecinos, para optimizar la cobertura del vital líquido en la zona.

Ahí atendió otras solicitudes de los colonos, además de revisar directamente el tema de la falta de un médico en la Casa de Salud, pues de acuerdo a lo informado por la Región Sanitaria, ante los recortes de recursos federales varios centros se quedaron sin personal permanente, por lo que Dávalos Peña se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante el Secretario de Salud en Jalisco para dar solución a este tema tan importante.

La presidenta de Campestre San Andrés, Mary Luz Pinzón de los Santos, agradeció la presencia del presidente municipal para ver la obra del agua potable, “estoy agradecida con él por lo que ha hecho con nuestra colonia, que ya se está haciendo lo más necesario que es la luz y lo del agua potable, muchas gracias”.

Asimismo, en El Cantón, el primer edil anunció que se trabajará para que la plaza pública de esta comunidad cuente con su kiosco, el cual es una solicitud de los vecinos.