Importante logro para los habitantes de la zona norte de Nayarit, ya que pagarán menos a la CFE: Eduardo Lugo López

Regirá en breve la Tarifa 1D en gran parte del estado, dijo.

Martín García Bañuelos/La Opinión

El diputado local por el partido del Sol Azteca, Eduardo Lugo López, manifestó en entrevista, que gracias a la oportuna intervención del gobernador del estado, Antonio Echevarría García ante las autoridades federales, los habitantes de la zona norte de la entidad, disfrutarán en breve de la Tarifa 1D, ya que con ella pagarán menos por el consumo de energía a la Comisión Federal de Electricidad.

Agregó al decir el diputado, “solo hay que recordar que la lucha por obtener una tarifa diferente y por cobros justos, ésta la iniciamos desde el mes de noviembre de 2017 a solo dos meses de la actual administración gubernamental, en esa fecha ya estábamos planteando exhortos y posicionamientos en contra de la CFE, llevando a cabo la batalla en algunos municipios que conforman el estado y con apagones en protesta por los altos cobros”.

“Nos dimos a la tarea los compañeros diputados de las diferentes corrientes políticas que conformamos esta H. XXXII Legislatura Local, para ir realizando reuniones en cada uno de los municipios para decirle a la ciudadanía cómo y de qué manera se habrían de atacar esta inconformidad en contra de la CFE para defender sus intereses, tomando las oficinas de esa empresa de clase mundial en varios municipios entre otros movimientos”. Dijo.

“En este Congreso fuimos mandatados para ir a las oficinas centrales de la CFE por parte de la Comisión de Gobierno, que la conforman los diputados, Leopoldo Domínguez González, Nélida Ivón Díaz Tejeda y un servidor, logrando en aquel tiempo el No cortes a las personas que debían y que no podían pagar sus recibos tan altos, ya que ellos decidían entre comer o pagar a la CFE, de igual manera se logró que no ingresaran a esas personas al Buró de Crédito”.

Por último y señalando de manera enfática Lugo López, expuso, “agradezco al gobernador del estado, Antonio Echevarría García por este logro que hizo, pero también señalar, que se tenían dos años de insensibilidad por parte del Gobierno Federal, un año con Enrique Peña Nieto y el otro con el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora es el turno de agradecerle al gobierno federal, porque no todo es criticar, ya que muy pronto se verán los beneficios para todos los nayaritas, pues hubo sensibilidad para que se lograra un convenio que beneficia a un poco más de 500 mil habitantes, de igual manera agradecerles a todos los luchadores y liderazgos sociales que participaron junto a los que integramos esta H. XXXII Legislatura Local.