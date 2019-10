Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Zapatos, Uniformes y Becas se fueron de vacaciones

Cuando creíamos que en verdad todo iba a cambiar en Nayarit y en México, cuando confiamos en que los nuevos gobiernos serian para apoyar a los que menos tienen, resulta que todo fue puras promesas de campaña, pura demagogia que no aporta más que saliva para las familias, y eso que sigo confiando en que AMLO buscará seguir un camino para terminar con la corrupción de funcionarios, políticos, empresarios y componentes del Congreso de la Unión, llámense Senadores y Diputados Federales, pero mientras son peras o perones, en Nayarit el camino está lleno de piedras, con calles como las de Valle de Banderas que son ahora la muestra de que los empedrados terminan por falta de mantenimiento.

Por un lado los priistas no saben cómo detener a los que están abandonando el barco, que aquellos que son, han sido y fueron beneficiados con posiciones importantes en el esquema gubernamental de nuestro estado y del país mismo, ahora renuncian a sus militancias, huyen en busca de otros horizontes que los sigan beneficiando, como lo han sido las últimas renuncias, como las de José Gómez Pérez, un michoacano avecindado en el Infonavit San José desde hace muchos años, quien fue alcalde en la IX administración de Bahía de Banderas, así como la de Héctor Santana García, vecino de Valle de Banderas quien ha sido diputado local por el PRI y ahora se le ha visto en MORENA y dicen que “es el bueno” para las próximas elecciones en el 2021 en donde aseguran que “ya amarro” la candidatura a la alcaldía, de la misma manera Ismael Duñalds Ventura, quien de seguro busca un resquicio de esperanza de que el INE permita alcaldías plurinominales, ya que su renuncia al PRD y abandonar a “su padrino” Guadalupe Acosta Naranjo, implica que sueña que alguno de los partidos con registro le apueste a una posible candidatura a presidente municipal, pues dicen los que saben que si José Gómez Pérez y Siempre con la Gente lo respaldan, hasta como Independiente, buscará una brisa de posibilidad de gobernar este municipio al Sur de Nayarit, solo que para hacer una campaña con posibilidades se necesita dinero y “El Mailo” no es tan pródigo en esos menesteres, ya que aparte de que anda peleándose con todos “los chayoteros” que cobran los servicios de publicidad, incluyéndome claro está, no creo que la gente vea con buenos ojos que sea alcalde y sus sueños se desmoronarían como castillo de naipes, pues su incapacidad política la demuestra diariamente.

La salida de Jasmin Bugarín del PRI, por irse a buscar fortuna, unos dicen que al PAN, otros al PVEM, satélite del PRI, la cosa es que la nativa de la meseta del Nayar, allá por el rumbo de La Yesca, tratará de que esta vez la gente vote por ella, aunque sea como alcaldesa de aquella zona serrana, pero como todos los que salen del partido Tricolor caminan a MORENA, no será de extrañar que Bugarín, aparezca en la boleta de elecciones del 2021 como candidata a una posición publica, aunque sea como diputada federal otra vez.

Pero no debemos dejar de mirar los movimientos que están haciendo nuestras diputadas locales y federales, como Yusara Ramírez Salazar, quien anda trabajando con gestiones, con apoyos sociales por todos lados de Bahía de Banderas, muchos dicen que es “la buena del PAN” para abanderar dicho partido como candidata a Presidente Municipal y que será quien le ponga “zancadilla” a Jaime Cuevas Tello si busca la reelección por el Blanquiazul, y dicen los que saben que las preferencias de la gente son muchas para que se elija por vez primera una alcaldesa de San Juan de Abajo y quien mejor que ella que tiene ganas, aunque le falta un poco más de sensibilidad en sus relaciones sociales con los que le pudieran ser de mucha ayuda, ese camino lo ha convertido resbaloso para su paso libre y seguro.

Para Karla Flores Parra, su paso por la política es, hasta el momento incierto, a pesar de que tiene en su familia a quien fue el primer presidente municipal de Bahía de Banderas, como que no le hace caso a su papá Crescenciano Flores Alvarado de cómo trabajar en equipo y que su hermano Silvino Flores Parra no abre los ojos para apoyarla y que su paso en el congreso del estado sea más productivo, que sus iniciativas y propuestas de Ley se hagan, pero que a la vez la gente conozca de las mismas, no que simplemente permanezcan en el anonimato, ya que de otra manera su paso por la legislatura de Nayarit quede en la historia de que Valle de Banderas ha tenido buenos diputados, como lo fueron en su momento su papá “Chano” Flores, “Lupillo” Flores, Enrique Mejía Pérez, Roberto Mejía Pérez, Héctor Santana García, Omar Reynozo Gallegos, Ismael Duñalds Ventura y Karla Flores Parra. Continuará…