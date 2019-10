LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS MANTIENE OCUPADOS Y PREOCUPADOS

A varios de sus Colaboradores, quienes al saber de qué varios andan en la cuerda floja, YA, están en sus oficinas, muy sonrientes, atentos incluso hasta con la puerta abierta, cuando hace unos días y meses atrás NI, siquiera ruido hacían, OTROS no han entendido NI, entenderán sobre todo, los que se sienten seguros de que no les llegará pues mantienen firme la idea de que son inamovibles y muy necesarios en el Ayuntamiento, al grado tal de que, ya NO, ponen al frente al Presidente, sino que hasta afirman » Yo te lo ordeno, haz de cuenta que, el Presidente te lo está diciendo» cosa que empieza a descomponer y a enrarecer el presente y lo que viene, PERO la decisión es del mismo Jefe de Gobierno Municipal, NO hay congruencia en reconocer el que manda y saberlo mucho menos aceptarlo………Anita, Jacqueline, Irery, en sus puestos atendiendo y asesorando a la ciudadanía de Bahía y más que van de otros Municipios y Estados bajo la dirección de Carlos Virgen, en Tesorería……..ROBERTISTAS COBRAN FACTURA. Sus alfiles se alinean también en el Verde Ecologista, pues no hay que olvidar la forma de operar, de ROBERSANDO, en el PRI, tomó el timón del barco y lo mantuvo a flote para servirse y en su momento también lo hundió, AHORA, con Jazmín, Margarita, Héctor Santana, entre otros, aunado a Morena, tiene dos amplios frentes, que le darán posibilidades a su gente y a el mismo debido a los tiempos venideros, en la política, aunque no es nada nuevo el sistema pero sí, es conveniente darle a conocer los movimientos, hechos, que se van a hacer u que se harán……….MORENA SE DESCOMPONE. Cada grupo hace lo que le conviene y para su propio beneficio, de ninguna manera para lo que fue creado el Movimiento de Reconstrucción Nacional, en lugar de unirse el Delegado y el Dirigente andan de la greña sin realizar para lo que fueron nombrados y puestos en los lugares donde están, trabajar por el pueblo que les otorgó la confianza para llegar, la indicación de Andrés Manuel López Obrador AMLO, se ha venido abajo y los asuntos de la gente, quedan en segundo término, primero sus mezquindades y posteriormente la atención, y aun así los BAQUETONES sueñan con ser Diputado local Daniel Carrillo y el Golondrino Manuel Peraza Gobernador, ira que a gusto……..AILEEN, JAZMÍN, CRISTO, Trabajadores de Recursos Humanos, cotidianamente están atendiendo a los empleados del Ayuntamiento, tanto de Confianza, a Lista de Raya, Sindicalizados y Temporales, Permisos, Vacaciones, Primas Vacacional y otras prestaciones, a cargo del Contador Ramiro………155 DETENIDOS Y 20 VEHÍCULOS. Es la cifra que presenta la Secretaria De Seguridad Pública Estatal, en una semana, con ochenta y cinco por falta administrativas, Treinta y Dos por Narcóticos y dos en Estado de Ebriedad, aunque la Delincuencia como la Duracell, sigue, sigue y sigue.