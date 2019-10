Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Dos Quijotes sin Mancha

Nunca antes hubiera pensado que en Bahía de Banderas resultaran un par de legisladores que defendieran lo indefendible y que todavía piensen que están bien en sus actuaciones, el caso es que en el Congreso Local, después de haberse encaramado a una alianza de partidos y que según muchos ni siquiera invirtió mucho dinero para conseguir el propósito de ser legislador en Nayarit, pero si, ahí está, siendo Ismael Duñalds Ventura uno de los diputados que la verdad se creen que están haciendo bien su trabajo en la Cámara de Diputados y que estar metido en todo y a la vez en nada, hará que sus sueños de ser presidente municipal de Bahía de Banderas se le hagan realidad.

El Mailo como lo conocemos muchos, es sin duda el personaje pintoresco de Valle de Banderas, que ha sido beneficiado por Guadalupe Acosta Naranjo en tres ocasiones para llegar a ser edil, como plurinominal por el PRD, dos para él y uno para su hija Mariel, la primera vez fue “la piedra en el zapato” para la administración del contador público Héctor Paniagua Salazar, trienio en que fue bautizado como “Mister No” ya que nada le gustaba y ni siquiera ofrecía soluciones, razón por la que la cabecera municipal no recibió beneficios, puesto que al llegar con la regiduría “de regalo” ni siquiera tenía compromisos con su pueblo.

En la siguiente elección, una vez más Acosta Naranjo le ofrece una regiduría plurinominal y este (Mailo) se la entrega a su hija Mariel para ocupar el Cabildo en la administración de Rafael Cervantes Padilla, y que a decir verdad siguió la misma tónica de su padre, todo le parecía mal, pero no aportaba algo para resolver los muchos problemas que el “charro de San José” dejaba durante ese trienio, Mariel fue una de las regidoras que aparecen parte del contrato de la “presidencia de cartón” que tanto reclama el Mailo, en la administración siguiente, la de José Gómez Pérez, de nuevo Guadalupe Acosta Naranjo gestiona para que pueda ser de nuevo regidor plurinominal y de nuevo causa disturbios en cada sesión de ayuntamiento, y a decir verdad siempre quise estar en todas las reuniones, ya que el Mailo le “daba sabor al caldo” y al presidente de seguro más de un “retortijón”.

Tres años después, como dicen: “vale estar a tiempo y en el lugar correcto” que el PRD lo incrustó en la elección y de manera sorpresiva le ganó a Mónica Saldaña la diputación local y eso gracias al carisma no de Ismael Duñalds, sino del candidato a Presidente Municipal, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello y fue de esa manera que ahora ocupa una curul en el congreso de Nayarit y a decir verdad no he conocido alguna iniciativa que valga la pena y en beneficio de los nayaritas o gestiones importantes a favor de la gente de Bahía de Banderas, y lo hemos visto ser como “Don Quijote de la Mancha” deshaciendo entuertos que al final los deja peor a como estaban, metiéndose apoyando asuntos ilegales como es la invasión de terrenos, de pelear por terrenos ganados al mar y llevar personas de la tercera edad a pasear o a tramitar sus visas para ir a los Estados Unidos a “visitar a sus parientes”, pero no he sabido que les ayude con el pago de sus pasajes para lograr ir con los “gringos”.

De la misma manera, tenemos algo similar, Mirtha Villalvazo, ahora diputada federal gracias a que AMLO pidió a la gente que votaran en bloque y de esa manera consiguió tener el mando absoluto en el Congreso de la Unión, con mayoría absoluta en la Cámara Federal de Diputados y que gracias a ello las cosas caminan bien en la Presidencia de la Republica, el caso es que la vecina de Bucerías, en vez de hacer leyes, dedica gran parte de su tiempo en venir a Bahía de Banderas a intervenir en asuntos locales provocando divisiones, como esta semana vino a “defender” a los deportistas de Bucerías, los que siguen creyendo que la unidad deportiva es de ellos, en donde el gobierno federal invertirá muchos millones de pesos para modernizar campos y espacios, un apoyo que nunca antes había tenido y que ahora se consiguió y no por Mirtha Villalvazo, es un recurso generado por el ejecutivo nacional a este bello municipio, y la verdad con esa actitud beligerante terminará su paso como diputada federal sin conseguir el propósito de ser la candidata a la presidencia municipal, ya que la gente ya no tendrá como “gancho” la figura de AMLO para creer en que Mirtha Villalvazo alcanzaría a ganarle ni al Mailo las elecciones, aunque Ismael Duñalds sabe que si no es plurinominal, no gana la alcaldía.

EN BUCERIAS HAY ASAMBLEA EJIDAL CON PROTESTA.

Esta mañana en centro de Bucerias Nayarit, vecinos de dicha población apoyados por la Diputada Federal Mirtha Villalvazo, se manifiestan afuera de la Asamblea ejidal con pancartas, porque afirman que no están de acuerdo en que se construya un mercado, en la unidad deportiva de la colonia La Unidad