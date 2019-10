Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

En el Partido Verde son como las prostitutas

Por favor, lo menos que les importa a los expriístas y recién estrenados «niños verdes» nayaritas es el «movimiento ecologista», el Partido Verde, que históricamente se ha caracterizado por ser algo así como «las prostitutas de un bule», son «amor comprado» de ocasión, pero que les ha funcionado como partido satélite.

Hoy en Nayarit nuevamente jugarán el mismo papel de bufones del partido en el poder, pues a nivel nacional, «pendejos» no están, son como «las putas» entregados totalmente al mejor postor, que es el gobierno de la mal llamada cuarta transformación.

Indiscutiblemente van por las migajas de las posiciones de representación proporcional, porque todos estos no ganan ni de jefes de manzana.

La traición es su sello, se sirvieron del PRI al que abandonan al hundirse el barco, aunque ellos fueron el iceberg que lo dañó.

Ahora serán los tontos útiles de MORENA, para dividir la votación. Definitivamente no son una fuerza política auténtica, únicamente los mueve la ambición y el ardor. Ya no hay moral.

Reconocen el SNTE al Maestro Liberato Montenegro

Ante más de 100 mil agremiados representantes de las 57 secciones sindicales del país, miembros del gobierno federal, de la UNESCO, del Poder Judicial, así como líderes de otras organizaciones gremiales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entrega el reconocimiento al Mérito Sindical a nuestro líder el Maestro Liberato Montenegro Ibarra, en el marco de los festejos del 75 Aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación.

Sin duda, una vida entregada a la lucha sindical, social y política del estado y del país, ejemplo de perseverancia, trabajo y sacrificio.

Disculpen, pero algunos no son de nivel para debatir, simplemente tienen muy poca capacidad y su mentalidad es folclórica, mediocre, únicamente los mueve la zalamería para quedar bien con quien les da un billete, su recurso es la ofensa sin argumento, en sus muros escriban lo que les dé su chingada gana, en el mío no, «claro que los voy a bloquear», pues sus afirmaciones no son de categoría.