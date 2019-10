Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Cuando José Félix Torres Haro anuncia su salida del PRI para irse al Partido del Trabajo, fue un golpe que nadie esperaba; Don Félix que había sido varias veces diputado local, luego legislador federal, enseguida Senador, presidente municipal de Tepic en dos ocasiones y un fuerte aspirante del tricolor al cargo de Gobernador en el año 2005, se fue por voluntad propia, del partido que le había dado prácticamente todo. A partir de ahí, su estrella política comenzó a declinar pues no le llegó ya jamás otra oportunidad como las buenas que le llegaron dentro del PRI. Al morir, no le hicieron un homenaje ni en el Congreso estatal donde fue Presidente de la Gran Comisión de Gobierno Legislativo, ni en el ayuntamiento capitalino; pasó a la eternidad sin pena ni Gloria, Don Félix, el hombre de quien se llegó a decir que tenía que ver con la Mafia. Estamos hablando de Nayarit a propósito de lo que està ocurriendo dentro del Partido Revolucionario Institucional, con la salida del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el cual se consideró expulsado por Jorge Ochoa Reza, ex dirigente nacional del PRI, al que incluso retó a golpes públicamente. En fecha reciente, la cara bonita del partido de las mayorías, Jazmín Bugarìn, junto con José Gómez, ex presidente municipal de Bahía de Banderas, renuncian al PRI para adherirse al Partido Verde Ecologista de México, viejo aliado del Revolucionario Institucional. Hay quienes lo ven de esta manera, se salieron del PRI para sumarse al otro PRI; pero como cada cual trae su rollo, casi estoy seguro que en el Verde, solamente que se venga también el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para buscar la gubernatura, los otros dos no brillarán con luz propia en su nueva aventura. Incomprensible la decisión tomada por Jazmín Bugarìn y José Gómez; ambos no representan nada dentro del tricolor, si acaso los sigue su propia familia; ningún daño representan para el PRI pero ellos quedan como traidores malagradecidos, porque ese partido al que acaban de renunciar, les dio todo en corto tiempo; cientos de militantes que siguen esperando cuando menos una regiduría o un trabajo dentro del gobierno, esperan entender las verdaderas causas de porqué se salieron Jazmín Bugarìn y José Gómez del PRI. A Jazmín por cierto, le veían futuro a pesar de que nada relevante le aportó a su distrito; era la cara bonita, se parece muchísimo a La Potranca Azul, Ivideliza Reyes, por ello se dijo que su partido explotó esa característica para penetrar en el electorado del tercer distrito, en virtud de que en este, Licho Reyes cuenta con una gran aceptación. José Gómez es otro caso, colaborador de Héctor Paniagua en el ayuntamiento de Bahía, acopia recursos financieros y en pocos años se posiciona políticamente, logrando la Presidencia Municipal a la que abandona para buscar la diputación federal, cargo que se le niega; regresa al ayuntamiento y termina su encargo criticado con virulencia por malos manejos. Sobrino de Servando Gómez La Tuta, jefe de los Caballeros Templarios, José Gómez regresa al encordado político, creyendo en que los Santos Reyes, ahora en el Verde, le darán lo que el viento priista se llevó; tal vez le han ofrecido una diputación plurinominal, sería bueno saberlo; si Jaime Cuevas anuncia su salida del PAN para irse al Verde o a cualquier otro partido, entonces podremos decir que va en el paquete sin ninguna garantía, dado que los gallos de enfrente están muy pesados. Desde luego que todos estos movimientos son parte de la política, en la que hasta el momento no hay una regla ni nada escrito que se le parezca; la salida de semejantes personajes del PRI se da en los momentos en que Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, anuncia una gran campaña para fortalecer al PRI con militantes que se habían salido. En mi apreciación particular creo que nuestro país solo verá con buenos ojos una política que sume y no reste; no pasa nada si se salen pero si entran no importa que sea uno solo, entonces eso si es muy importante. Nada tontos, los del verde ya llevan algo de tiempo en alianza con MORENA, el partido del gobierno de la Cuarta Transformación; tienen la ventaja de no pedir mucho y si piden Nayarit para el 2021, quien vaya de candidato o candidata a Gobernador, tiene muchísimas posibilidades de ganar; MORENA, con todo y sus errores, continúa muy fuerte en el ánimo del pueblo, será por ello el enemigo a vencer hasta el último día del mandato presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador…PALESTRAZO: hay militantes de otros partidos que se cambiaron a MORENA y en lugar de fortalecerlo, dan de que hablar por sus negros antecedentes; pero la gente los perdona nomás por andar con el Jefe Peje.