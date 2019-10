TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

La Jasmine y El José

ME resulta difícil ya, escribir en Prensa Escrita. La verdad, casi no tengo tiempo, de allí mis disculpas para aquellas personas que me hacen el favor de publicarme, y quienes me leen. Pero, aquí estoy nuevamente.

PUES la bella Jasmine Bugarín, grandemente apoyada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quién la sacara de su pueblo en lo más alto de la sierra de El Nayar, para hacerla diputada Local, y al año de asumir este cargo, la nominan para diputada federal y también gana, renunció a este partido, se va al Verde Ecologista, y pácatelas, que la hacen Presidente del mismo a nivel Estatal. Con ella, se fue también el ex alcalde de Bahía de banderas, José Gómez, un tipo sumamente cuestionado en los últimos meses por centenares de millones de pesos que desapareció cuando ostentaba el cargo. Así las cosas entre la fauna política, que se refugian en donde mejor les convenga a sus personales intereses. Obviamente, tanto la Jasmine como el José Gómez, quieren seguir mamando de la ubre presupuestal. La primera como Gobernadora, y el segundo como alcalde nuevamente de Bahía de Banderas. Será su nuevo partido, (PVEM) primero, y la gente con sus votos, las que decidirán ver si consiguen sus objetivos. Y lo curioso del caso, es la Jasmine jura y perjura, que puede ser la sucesora del Toñito Echeverría, y el José Gómez, apuesta 5 contra UNO, que no hay quién le gane esa tan ansiada Alcaldía, que les permite amasar una considerable fortuna, al que llega, al término de su período como tales. Incluso, el beneficio alcanza tranquilamente para sus amigos, parientes, compadres, queridas, amantes, y hasta para sus mayates. Un alcalde, por más pendejo que sea, al término de su mandato, sale, por lo menos, 7 veces más rico que como entró. ¿Qué cómo le hacen ¿??? Elemental, mi Querido Watson…… ¡¡Viva la Cuarta Transformación Hijos de la Chingada!!

Pero, después de todo, no todo está perdido en Tel Aviv.

LA Unidad entre los Grupos Políticos que buscan la gubernatura por MORENA, es la misma que existe, desde hace 2 semanas, entre José Joel, y Marisol, hijos de José José y Anel, con la Sarita, también Hija del PRÍNCIPE. Lo último que se sabe del famoso cantante de fama Mundial, es lo van a partir en 2. La mitad para México y la mitad para Estados Unidos. La lucha por el Poder en este partido en Nayarit, es a muerte. Nadie da ni pide cuartel. La lucha por el Poder es una Guerra. Y en las guerras todos sirven. Unos para matar y otros para que los maten. Y como dijo Fray Tomás de Torquemada; el que no se ponga aguzado se lo va a cargar la chingada…… ¡¡Dios Salve a la Reina!!

