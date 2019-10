Sin Clases Cientos de Alumnos SEP México Rechazo Interinatos en Secundarias de Nayarit que el SNTE Impuso a los SEPEN

Se acabaron los interinatos de “profesores” no acreditados para impartir clases en Secundarias. De manera masiva fueron rechazadas las propuestas, tan solo de la secundaria Amado Nervo de Valle Dorado 18 profesores no fueron aceptados por no cumplir los requisitos de ley. SEPEN tendrá que hacer nuevos nombramientos que deberá tomar de la lista de prelación de cientos de profesores que, si realizaron examen de oposición, o sea, profesores acreditados

Por Paty Aguilar

Lo que se acostumbraba y corrompió el servicio educativo de Nayarit que siempre estuvo en manos del SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llegó a su fin. Desde SEP Federal sus propuestas de interinatos que año con año imponían en colusión con los SEPEN para cubrir horas de clases en las secundarias del estado fueron tajantemente rechazadas motivo por el cual hubo suspensión de clases y, como en el caso de la secundaria Amado Nervo de Valle de Banderas, los directivos echaron la culpa a la SEP cuando fue el SNTE el responsable de enviar propuestas de profesores que no están acreditados porque no están en la lista de prelación de aquellos profesores que si presentaron examen de oposición.

Los nuevos nombramientos deberán los SEPEN realizarlos de nuevo a la brevedad posible para reparar la irregularidad que desde siempre le fue permitida a los líderes del Sindicato que sin recato alguno otorgaba estos interinatos a quienes ellos favorecían incluso sin tener el perfil, casos escandalosos que los padres de familia observaron y que nada podían hacer fueron aquellos en que de pronto empezaban a dar clases prefectos, secretarias de la dirección o personas con profesiones no afines a las materias que impartían, así fue hasta que finalmente la SEP federal les puso un hasta aquí.

Y en el afán de calentar a padres de familia en contra de la SEP, al menos en el caso de la secundaria Amado Nervo donde el subdirector es el profesor Antonio Plácito, dirigente sindical que tenía en su poder decidir a quien le daba los interinatos, mediante comunicado escrito que se repartió el día de ayer a los padres de familia dieron a conocer que 18 profesores fueron rechazados por irregularidades de la SEP, lo cual es falso, así lo dio a conocer la supervisora Escolar 9 de Secundarias Generales en Bahía de Banderas, Nayarit.

Explicó la docente que los SEPEN no respetaron la lista de prelación de profesores que si presentaron examen de oposición lo que fue revisado con lupa por el FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo donde también hasta el pasado sexenio daban visto bueno a las imposiciones del SNTE que nunca respetó la lista de prelación de profesores acreditados que se esforzaron para ser beneficiados para cubrir las horas vacantes de impartición de clases en la secundarias mediante examen de oposición.

Con estas drásticas medidas de respetar la reforma Educativa, funcionarios de la SEP federal perteneciente al FONE se vieron obligados a rechazar dichas propuestas so pena de ser denunciados por corrupción que ahora en México se considera un delito grave que amerita cárcel oficiosa.

Ahora los padres de familia tendrán la certeza de que sus hijos recibirán clases de profesores calificados que fueron objeto de evaluación mediante el examen de oposición para tal fin.

Así que en los próximos días los nuevos nombramientos deberá realizarlos los SEPEN a la brevedad posible para regularizar las clases a cientos de estudiantes de Nayarit.