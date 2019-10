De entre 40 y 60 años de prisión es la condena por el delito de Desaparición Forzada de Persona

El caso de Salvador Macías Valdez, desaparecido de la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit la madrugada del 30 de junio 2018, da un giro de 180 grados en su contra



Paty Aguilar/La Opinión



Ayer fue detenido Salvador Macías Valdez cuando acudió a una supuesta audiencia que su abogado el MP de la Fiscalía General de Nayarit, le dijo se llevaría a cabo como parte del proceso que se le lleva al ex director de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, pero resulta que ahí fue detenido, se le acusa de ser parte de una banda de secuestradores y extorsionadores y que el alcalde, Jaime Cuevas Tello, es la víctima…

El fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, ya lo había anunciado, este, sin conocer la carpeta de investigación que se levantó en la Fiscalía Regional de Irapuato, Guanajuato, donde el pasado 15 de junio 2019 Salvador Macías Valdez, apareció luego de un año de cauterio, según consta en esa carpeta y sin haberse desahogado siquiera las audiencias intermedias sobre esta causa penal de Desaparición Forzada de Persona de las personas que están detenidas por la comisión de este supuesto delito como son el custodio y el comandante de turno de la cárcel preventiva, el fiscal ya había dado por sentado que el delito se trataba de evasión de reo.

Muy rara está la situación. Abogados que conocen el caso indican que ya se quebraron la cabeza y no les cuadra lo que está pasando y a mí tampoco que he seguido muy de cerca este asunto, de hecho yo acompañe a Salvador Macías a Irapuato para que se le entregara dicha carpeta de investigación porque la Fiscalía de Nayarit fue incapaz de hacerse de ella por la vía legal y esto ocurrió luego de tres meses y medio de los hechos, mientras tanto, el propio MP abogado de Salvador Macías, empezó a cambiar la formulación del delito, le dijo a Salvador Macías que el delito de Desaparición Forzada de Persona podría cambiar a secuestro o evasión de reo sin haber visto este la carpeta de investigación de la Fiscalía de Irapuato, Guanajuato, lo que no le dijo que este delito se configuraría, pero en su contra.

Si que está cabrón el asunto y la pregunta del millón ¿de qué sería usted capaz de hacer para evitar que se le sentencie por el delito de Desaparición Forzada de Persona?….uufff…