LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



CIUDADANOS, EMPRESARIOS, SINDICO, REGIDORES Y FUNCIONARIOS

Estuvieron haciendo fila durante la AUDIENCIA que otorgó el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, desde temprana hora, ahí se vieron unos en la oficina del Secretario Privado RICARDO DEL REAL, quien por cierto andaba en su día de MAMILAS, pues de mala manera estaba pasando a los citados, incluso cuando Le solicité tomar la foto, con un grupo que le tratarían un asunto al Alcalde, haciendo señas y movimientos así como diciéndome permíteme cosa que en breve segundo, tomé la gráfica y me salí, a lo mejor los jóvenes que entraron y el EDIL, Ricardo pensó que llevaba una bomba al cuerpo, que le iba a solicitar algo al Presidente o era una reunión TOP SECRET, ni modo gajes del oficio, que argumentando hacer su Trabajo NO, permitan realizar en de uno, pero bueno una actitud garrafal de RICARDO DEL REAL………AMLO Y LOS DESACIERTOS CON LAS FUERZAS ARMADAS. Esto viene a colación por la simple y sencilla razón, de que los Marinos y Militares NO, deben defenderse al contrario ser agredidos y muertos por la Delincuencia Desorganizada, pues cada que hay enfrentamientos NADA NI NADIE, los detiene son blanco fácil de quienes circulan por todo el Territorio Nacional, con siglas en los vehículos de diferentes Carteles, como si fueran de alguna Dependencia del Gobierno o Partido Político, las MUERTES de los Elementos en Aguililla y sabe en cuántos lugares más, pues la Insensibilidad, Insensatez y Tibieza de los Funcionarios Federales aguachados por el Presidente de México AMLO, poco o nada les importa lo que acontece en nuestro País, porque OLGA CORDERO, aseguró que lo de Aguililla era tan sólo un caso más que se registran todos los días, O será que el plan es que se enfaden los miembros de las Fuerzas Armadas se manifiesten y se abstengan de hacer su labor, para Acusarlos de Traidores a la Patria y meter Generales de Venezuela, Bolivia y El Salvador, para efectuar la Limpia de indeseables y detractores de la Administración López-Obradorista?…….MÁS DE 100 DETENIDOS. Durante éstos días es la información que ha enviado la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, a cargo de nuestro amigo JORGE BENITO, «EL PENALISTA» claro que no, no es de meter penales en algún encuentro deportivo, este BABAS, de mi compañero me preguntó, bueno retomando el tema, de los detenidos, entre ellos «Cristaleros, Moteros, Rateros, Abusivos, Hombrazos que Abandonan a sus Crías, Mujeres 4X4, que toman y ocasionan tremendos escándalos en la vía Pública y como hay IGUALDAD también le queman las patas al Judas, Cristalean y Abandonan a sus hijos, Asaltan Roban, sin embargo la LEY es pareja y caen como moscas al igual que los hombres, bien sin duda muy bien el trabajo realizado PERO a donde meten a tanta Vaquetona y Baquetón, pues como buen PENALISTA Jorge Benito, sabe perfectamente que el Penal de Tepic está sobrepoblado a donde las y los meten o con sólo pagar una multa y con el perdón del o de las víctimas la libran y continúa una farsa, los detienen, pagan, salen y de nuevo a delinquir y encerrarlo(a) habremos de tener una entrevista con Jorge Benito, para que nos aclare esta situación……….CAMBIO EN LA 13VA ZONA MILITAR. Como Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría García, estuvo presente en el cambio de Generales del Estado Mayor Presidencial, llegando a sustituir a Armando Montaño Ponce el Militar de carrera Pedro Escobar Cobián, de esta manera el Gobernador dio cuenta perfecta el relevo Castrense en la Treceava Zona Militar ubicada en la Ciudad Capital Tepic….PEPE CASTAÑEDA SIGUE CONJUNTADO ADEPTOS. Ya hay una propuesta de que este trio Danny Arreola como Síndico, el reconocido NETO muy amigo de Danny y Pepe como Diputado por Bahía, que daría una sorpresa en el Congreso, para beneficio del Municipio llamado Tierra Fértil Mar de Oportunidades» por lo tanto la tercia ya descrita ya levantó varios comentarios positivos como Danny de sobra conocido en San José y varios poblados circunvecinos de NETO alguien muy cercano a Rafa Cervantes en su tiempo, su forma Honesta, de ninguna manera problemática ni divisiones, el trato con la gente que le tiene estima, el llevarse bien con vecinos, familia y sobre todo el o los compromisos adquiridos los cumple y paga en el momento pactado o sea PAGADOR a toda costa, así lo definen sus conocidos