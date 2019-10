Más de un Mes y OROMAPAS no Puede Resolver Fuga de Aguas Negras que van a Playa de Bucerías

Se trata de un registro del drenaje de aguas negras ubicado a escasos 50 metros de la playa de Bucerías por la calle que desemboca al mar a la altura del restaurant Dugarel

Por Paty Aguilar

Reportes y mas reportes ha recibido el OROMAPAS para que atienda una fuga de aguas negras que emana del registro del drenaje que se ubica a escasos 50 metros de la playa de Bucerías, esto desde hace un mes según denuncia ciudadana. Reconocen que personal de este organismo operador del agua de Bahía de Banderas, Nayarit, atiende el llamado, pero los trabajadores solo observan la zona, se pasean por el área y se retiran.

Según explican quienes por ahí viven y conocen el problema porque lo viven muy seguidamente, lo que se necesita es que el OROMAPAS desazolve la línea del drenaje desde la plaza publica de esta comunidad que son mas o menos alrededor de unas 5 o 6 cuadras hasta donde esta este registro.

Se sabe que el OROMAPAS cuenta con una unidad llamada vactor, sin embargo, este vehículo no se ha llevado al lugar. Quizá este descompuesto, pero eso no es pretexto para resolver el problema ya que el OROMAPAS puede y lo ha hecho rentar este tipo de vehículo o bien solicitar apoyo a otros organismos operadores del agua para que les faciliten esta unidad que, dicho sea de paso, el OROMAPAS debe tener no una unidad sino dos o tres para evitar la contaminación ambiental producto de las fugas de aguas negras que se generan por diversos motivos en las comunidades del municipio.

La peste de la zona, claro es insoportable y lamentable porque se trata de una zona de restaurantes de esta playa de la comunidad de Bucerías.