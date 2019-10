Alerta Conductor sobre Baches en Carretera Bucerías a San Juan de Abajo

· No solo en comunidades y fraccionamientos de Bahía de Banderas, Nayarit proliferan los baches, también se reportan baches sobre la carretera de Bucerías hacia San Juan de Abajo

Por Paty Aguilar

Mediante denuncia ciudadana conductor de vehículo alerta sobre baches que han aparecido sobre el asfalto de la carretera que va de Bucerías hacia San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit. Se trata de baches que aparecen durante el año pero que se agudizan en el temporal de lluvias y que ponen en riesgo a quienes transitan por esta importante vialidad que permite llegar en menos tiempo a Valle de Banderas y San Juan de Abajo desde la comunidad de Bucerías.

Y es que estos baches que no se reparan con la prontitud esperada que también han aparecido en calles y avenidas de diversas comunidades y fraccionamiento están llamando la atención porque no se atienden, no se ven cuadrillas reparando y esto pone en alerta a los conductores y claro la molestia de la ciudadanía va en aumento porque no solo son afectados dichos conductores sino también el transporte público.

La movilidad por supuesto se ve afectada porque el trafico se hace lento, librar los baches consume tiempo, minutos que los trabajadores y sus familias pierden en el trayecto. Hay pues un llamado a la autoridad municipal y estatal para que se reparen las calles y carreteras, porque no solamente es esta carretera de Bucerías a San Juan de Abajo, sino también la carretera de Sayulita a Punta Mita que está en las mismas condiciones.