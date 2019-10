LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



SUFREN DE LO MISMO BAHÍA, COMPOSTELA, XALISCO Y TEPIC

Una forma de estar unidos NO, sólo por la alineación de ser vecinos sino también por dos causas UNA que los Baches son cotidianos no se sabe porque razón pero adolecen de lo mismo, DOS que el problema del DENGUE los ha rebasado y aunque se tomen medidas precautorias lo importante NO es anunciar ni echarse porras pues la cruda realidad ahí está en los enfermos que desafortunadamente NO, se curan de un día para otro sin embargo NEBULIZANDO se previene se evita las grandes molestias Dolores de Huesos, Calentura a grandes temperaturas hasta provocan llagas en la piel, comezón, ardor, lagrimeo constante en los ojos, aunado a los días sin poder moverte ni para tomar agua, de VERDAD? esos Encargados, Directores, Presidentes Municipales CONCIENTIZEN y hagan algo por su Gente la misma que después le pedirán el voto para llegar a otro cargo que aspiran de NO ser así, recuerden que esa gente confió en ustedes y les emitieron el sufragio para que sean lo que sean Humanos u Responsables, por el Bien de Todos…….PINCHES POLÍTICOS TRADICIONALES. De ésta forma se refirió el Gobernador Antonio Echevarría García, durante un evento en cierto Municipio, con éstas palabras dejó en claro su postura y de una forma directa le puso “El Cascabel al Gato» seguramente habrá a muchos que les quede el saco o que se sientan aludidos, que criticarán y que pondrán el grito al cielo, sin embargo y mejor deberían de retomar sus plenas reacciones para tratar de escuchar para entender por qué el Jefe del Ejecutivo Estatal, haya tronado hasta hacer pública esta frase que lleva demasiada dedicatoria a muchos, lo importante no es quejarse lo importante es acercarse y entender el rumbo de lo dicho por el Gobernador………MULTAS A VECINOS CON RUIDO. Algo que sin duda alguna es BUENA medida, porque sinceramente se PASAN los que viven a un lado, enfrente, atrás o adelante de nuestras viviendas, casas u hogares, cuando estás con Dolor de Cabeza, Desvelado, Enfermo u queriendo descansar, los INCONSCIENTES vecinos les vale un Soberano comino como que están en el monte le suben el volumen a sus aparatos como si estuviesen SORDOS y si llega otro que tiene un estéreo o sonido más potente igualmente le suben al grado tal que después ni uno ni otro se escucha una buena canción al contrario un pinche ruidajo que no te permite dormir o si tienes a algún enfermo, incluso les pides que le bajen y más le suben por si fuese poco se molestan llegando a retar u ofender al vecino tal parece que NUNCA SE APLICARÁ ESTE NUEVO REGLAMENTO, pues está aprobado y no se ha puesto a funcionar………AQUÍ ESTÁN ESTAS PLACAS. Si alguna es suya acuda a la oficina de Tránsito y Vialidad de Bahía de Banderas, ubicado en Valle de Banderas frente a la plaza y ahí podrá recogerla sin problema alguno, con el Juez Oscar Solórzano o quien esté de Guardia, que le oriente