Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Situación de José Gómez y el Informe de Jaime Cuevas

La verdad ayer me quede un poco sorprendido por la manera en que la gente respondió al llamado que le hizo el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello para que lo acompañáramos a lo que fue el segundo informe de gobierno en su administración de cuatro años, la primera sorpresa fue que el gobernador Antonio Echevarría asistió acompañado del líder del Congreso del estado, Leopoldo Domínguez quienes fueron testigos de calidad para este evento social-democrático que congregó a miles de ciudadanos, entre ellos líderes de ejidos, sindicatos, organizaciones sociales y líderes naturales de todas las poblaciones quienes se conjugaron con empresarios, comerciantes y hoteleros, por lo que el informe fue concreto, sin muchos detalles, pero si con mucha esperanza de que ese es el camino para volver a pensar de que todo se recuperará después del desastre de otras administraciones.

Hablando de otras cosas tenemos que la situación del ex alcalde José Gómez no es tan negra como la habían pintado muchos, por lo que se me hace interesante que conozcan la información que el colega Jorge Olmos Trejo publica en su muro del Facebook y que plasma en su edición impresa de Vallarta Uno, esto es lo que manifiesta: “El ex presidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial de imputación llevada a cabo en la sala uno del juzgado oral de Bucerías la tarde de este viernes. El ex alcalde también solicitó al juez la ampliación del término constitucional para defenderse de la acusación de varios delitos, entre otros el de tortura en agravio de José Alejandro N, en hechos ocurridos durante las pasadas elecciones locales del 2017 en que el candidato ganador fue Jaime Cuevas Tello.

La etapa de seguimiento de la audiencia de imputación será el próximo miércoles 13 de noviembre en el mismo juzgado de control y oralidad de Bucerías a las 16:00 horas; por el momento, el juez que lleva el caso dictó prisión preventiva oficiosa en contra de José Gómez Pérez, con el argumento de que representa un peligro para la víctima, por lo que el ex primer edil de Bahía de Banderas se quedará en la cárcel por lo menos durante los próximos seis días.

José Gómez fue detenido la mañana de este viernes en las inmediaciones de San Vicente, Nayarit, mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Esto, debido a una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control por el presunto delito de abuso de autoridad, tortura y lesiones calificadas, dentro de la causa penal 194/2019.

De acuerdo con la información que se divulgó esta tarde en la audiencia inicial de imputación contra el ex alcalde de Bahía de Banderas –y a la que VALLARTA UNO tuvo acceso– , un albañil y recolector de basura de nombre José Alejandro N habría sido víctima de José Gómez el día 23 de mayo del año 2017 –en ese entonces presidente municipal en funciones–, porque supuestamente le habría ordenado a sus escoltas Keni Elmar Rincón, Eleazar Beringo y César Pérez, que llevaran a José Alejandro a un rancho del ex alcalde ubicado en La Misión, poblado de San Vicente.

Que antes, en una camioneta blanca con vidrios polarizados, los guardaespaldas de José Gómez –quienes portaban armas largas– se llevaron a José Alejandro N, a quien lo abordaron al preguntarle “¿Tú eres el Chango?” y después lo trasladaron al rancho.

EL MÓVIL

Que todo había empezado porque José Alejandro N había sido despedido (no señalan si del Ayuntamiento o del equipo de José Gómez) por apoyar la campaña de Héctor Santana en los pasados comicios y posteriormente habría sido sorprendido rompiendo propaganda del candidato (a la postre triunfador) Jaime Cuevas, en ese momento apoyado por el propio José Gómez.

Que al parecer desde ahí lo empezaron a seguir y que, después los guaruras de José Gómez fueron por él, lo subieron a una camioneta blanca y lo trasladaron presuntamente al rancho de José Gómez, donde, según versión de la víctima –que en esos momentos se encontraba con su esposa– escuchó que los escoltas (que eran policías activos del gobierno de Bahía de Banderas) le preguntaron al ex alcalde: “Jefe, lo traemos, ¿lo matamos?”, y que según eso, Gómez respondió: “Sólo sácale información”.

LA PRESUNCIÓN: Los abogados del señor José Alejandro, presentaron ante el juez de control oral una serie de presuntas pruebas en contra de José Gómez, como el Informe Policial Homologado (IPH) del incidente de la troca blanca con vidrios polarizados donde supuestamente se llevaron a la víctima.

Una entrevista a Florencia N, esposa de José Alejandro.

Inspección de un domicilio en la calle Amado Nervo de San José del Valle, donde supuestamente sucedieron los hechos (donde José Alejandro rompía propaganda de Jaime Cuevas).

Entrevista a personas que supuestamente rescataron a la víctima; un dictamen médico y una evaluación psicológica de José Alejandro y un informe de que los escoltas de Gómez estaban dados de alta en seguridad pública y que tenían asignadas armas largas AR-15 y pistolas escuadra .9 milímetros marca Prieto Beretta.

Ahora bien, por investigaciones propias de este medio, se supo que, en el año 2018, los escoltas de José Gómez fueron sometidos a un procedimiento penal abreviado por presuntamente los mismos delitos que ahora le imputan a José Gómez, pero sus guardaespaldas salieron rápido del embrollo judicial y fue hasta hoy 08 de noviembre, en que el ex alcalde fue detenido.

LAS DUDAS: De este asunto, surgen muchas dudas, debido a que algunas acusaciones son contradictorias, por lo que el mismo imputado José Gómez pidió al juez oportunidad para declarar y se reservó su derecho a hacerlo; por eso su defensa solicitó el término constitucional ampliado para hacerlo, lo que seguramente hará en el seguimiento de la audiencia de imputación, que será como ya dijimos, el miércoles 13 a las 16:00 horas en la sala 1 de los Juzgados Orales de Bucerías.

En este contexto, no hay que perder de vista el ambiente político que se vive en Bahía de Banderas, donde el mismo José Gómez, hace unos días, arremetió en varias ocasiones –sobre todo en redes sociales—contra el actual presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, por el caso de la llamada presidencia de cartón”. (Leer nota en www.vallartauno.com)