Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

México se mueve a pesar de todo, igual que los campesinos produciendo sin financiamiento oficial, porque los grandes capitalistas, no obstante y que López Obrador cuenta entre sus asesores a Carlos Slim, se niegan a jugársela por nuestro país, metiéndole al cuerno de la abundancia. Pero ahí vamos movidos por el gobierno de la Cuarta Transformación, sacudido por las críticas internas y soportando la presión del régimen de Trump, quien amenaza con mandar muchos más agentes de la DEA a nuestro país, si AMLO no interviene para frenar el narcotráfico mexicano en los pueblos de la Unión Americana. Frente a eso, la administración AMLO responde que las armas con las cuales mataron a la familia Lebaron, llegaron de Estados Unidos; consuelo de tontos, de donde hayan venido, los movimientos del narco están por todos lados; delincuencia organizada que roba, extorsiona, ejecuta, viola, controla las apuestas y el negocio de la prostitución, el comercio ilegal de órganos, entre otras actividades ilícitas. Durante la época revolucionaria, desde Porfirio Díaz hasta Díaz Ordaz, la delincuencia recibía su merecido en el lugar de los hechos, a tal grado de que la misma gente presumía dormir con las puertas abiertas. Hoy las puertas son derribadas por los rateros en cuanto los moradores se descuidan; la policía siempre en vigilia, los deja operar a cambio de un disimulo; es bueno que se admita desde arriba semejante realidad pero sería mucho mejor correr a todos los policías, para que sea la sociedad la que le recomiende al gobierno a los nuevos agentes: gente honesta, servicial y profesional. Sin el ánimo de confrontar a López Obrador, nomas quiero agregar que en México, en lo que va de su gobierno, hay 38 mil nuevos ejecutados, un baño de sangre que no nos asombra pero que por el bien del pueblo no debe hacerse costumbre. Hubo un tiempo en que la gente cuidaba sus expresiones y ejercía extrema tolerancia, por ello no se dieron grandes tragedias hasta que las sustancias prohibidas como el alcohol y la droga, se adueñaron del entorno familiar, generando violentas disputas que terminan en orgias de sangre. Muertos, heridos, desaparecidos, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pasto de la nota roja, negocio de funerarias y panteones, fatalidad que marcha por toda la nación. Añoramos al Estado Mexicano fuerte al que la delincuencia temía porque las fuerzas armadas andaban sobre los malandras, quienes no sentían lo duro sino lo tupido. En un momento dado hicieron dinero que les sirvió para comprar la conciencia de los políticos a los que han podido imponer por medio de darles maletines llenos de dólares para las campañas. Se cree que en nuestro país la delincuencia organizada ha puesto Presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y Senadores, con el compromiso de que les dieran protección. Así pasó para que creciera exponencialmente la hidra tóxica y criminal, la que hoy amenaza con devorar a toda la sociedad, expuesta a los apetitos insaciables de los carteles de la droga, intocables barones que se mueven a sus anchas controlándolo todo, hasta la educación de los alumnos con música, libros y películas que entran a los hogares sin ningún problema, dándoles a espectadores héroes falsos que reclaman seguidores. López Obrador lo dijo: la delincuencia riega muchísimo dinero entre la gente para que los protejan; será menester entonces implementar campañas que convenzan al pueblo Mexicano de que ya no reciba lana de procedencia dudosa. Le tenemos que entrar para que este país vuelva a ser de las familias de bien, honestas y trabajadoras; primero la campaña educativa machacona las 24 horas del día; funciona, funcionó en su momento; nomas díganme a qué horas señores sabios de la estrategia nacional de Seguridad…PALESTRAZO: el pueblo está aportando los muertos, no quiero imaginar que comiencen a morir mas políticos, para que vean lo que se siente.