Jorge Fugio Ortiz “se mete en las patas de los caballos” de Bahía de Banderas

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

El diputado local del PT en Nayarit Jorge Fugio Ortiz informó, que en el predio de La Misión hay un grupo de 150 familias que no tiene casa propia, que no han podido realizar en sus vidas, el artículo cuarto Constitucional que establecen que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.

Mencionó el diputado, que por lo anterior, dichas familias se posesionaron de un predio que estaba abandonado en La Misión de San Vicente, en donde han empezado a construir sus hogares, de lo cual hay voces a favor y voces en contra, peros los invasores lo buscaron para pedirle ayuda y el pidió a la autoridades que todo lo que ahí se haga, sea conforme a la ley y no los desalojen sin la orden de un juez civil o penal.

Indicó el legislador, que no puede haber un desalojo violento, una desocupación del inmueble ante un hecho consumado que es la posesión pacifica del predio, tiene que ser ordenada por un juez y la instancia encargada de investigar si hay un hecho ilícito, es la Fiscalía o un juez, por tanto le pidió al Alcalde Cuevas que los respete.

Sobre Dynamica que es la dueña del predio, dijo que él es de Tepic donde esa empresa tiene muchos pendientes, que si ella es la dueña del predio de la Misión, que aparezca y si tiene escrituras públicas, reclamen su propiedad ante un juez civil o la Fiscalía, para que esto sirva de contacto y pedirle se responsabilicen de lo que tienen pendiente en Tepic.

Aseguró el legislador, que ya visitó a los invasores, que son realmente gente humilde que está pasando penurias y consideró que es una situación especial, por lo que están haciendo expedientes para entregar un padrón a las autoridades sobre quiénes son los invasores, para que les apliquen estudios socioeconómicos y confirmen que no tienen casa.

Agregó el diputado, que las autoridades podrían expropiar el predio, pagar al dueño en caso que haya, para que por medio de programa social regularizar la situación de la gente, o reubicarlos a otro lugar con garantías, pues sí están disponibles para eso.

Al ser cuestionado sobre quienes se han quejado de presuntas extorsiones con cuotas de 500 y hasta mil pesos de una mujer identificada como Paty, dijo el diputado, que si la autoridad acredita que hay gente que no tiene necesidad de vivienda, a esa gente no la van a defender y si hay invasores que extorsionan, estos deben de ser denunciados, pues dijo que lo defendible es el derecho a la vivienda y que no van a encubrir extorsionadores.

Finalmente, se le cuestionó que si está dispuesto a escuchar a las víctimas de extorsiones, dijo que sí, que todos los martes en Tepic tiene audiencia, pero se le reviró que si la gente está necesitada, no puede ir hasta Tepic, por lo que dio su número de teléfono para que lo contacten al WhatsApp 311 847, 84, 46 y los atenderá, pero que seguido viene a Bahía, pero que él es representante popular, no autoridad judicial.