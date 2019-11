Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas Anda suelto el rumor de que Manuel Peraza Segovia, el delegado de la Cuarta Transformación, llega hasta diciembre me gustó pa que te vayas; dicen que se va a un cargo más alto como los segundos pisos que hizo cuando AMLO era regente de la ciudad de México. Lo cierto es que López Obrador dio indicaciones de proteger a su gran amigo Peraza antes de que los Activistas Unidos lo sigan exhibiendo ante la gente por inepto y corrupto. El día de ayer por lo pronto, le tomaron las otras oficinas de SAGARPA, para meterle presión a la olla exprés; con esta serían dos las oficinas de Bienestar, tomadas por Activistas Unidos, en virtud de que donde estaba antes SEDESOL, fue clausurada desde hace doce días, cosa que obligó al delegado de AMLO, a refugiarse en SAGARPA, que de nada le sirvió en virtud de que sus detractores ya decidieron mandarlo de regreso a la ciudad de México para que López Obrador lo sustituya con otra persona que si sepa como masca la iguana. La verdad es que Peraza no ha querido portarse como gente decente. Sintiéndose la mamá de Tarzán por su cercanísima amistad con López Obrador, el tecualense ha tratado con las patas a los ciudadanos que van con él por necesidad; la soberbia del millonetas llegó a tal grado de asegurar que no soltaría el dinero de Bienestar hasta que se le hincharan los huérfanos, cosa que está pasando, así que no le queda echarle la culpa al senador Navarro de que los apoyos no se entregan por su culpa, acusándolo de estar detrás de Activistas Unidos, a los cuales por cierto, una señora disque enviada del Dr. Navarro, allá por el Rey Nayar, declara a las cámaras de la televisión que hay lana de parte del Senador para los lideres si se retiran de los plantones, pretendiendo con ello quemar al aspirante número al gobierno del Estado, quien ni suda ni se acongoja, dejando que las víboras suelten su veneno porque él está limpio, dedicándose a trabajar por Nayarit en coordinación con las autoridades federales y estatales; pero como Peraza sabe que le llegó el último tren, a fuerzas quiere embarrar al galeno en cosas que no son ciertas, una para desprestigiarlo y otra para justificar el sueldo que le pagan por desayunar en los principales restaurantes y cafeterías de nuestra capital, acompañado de cinco edecanes. Anda desatado buscando posicionarse como aspirante de MORENA al cargo de Gobernador de Nayarit, nomás falta que mande instalar espectaculares para que la gente sepa que existe, pues de otra manera ni en cuenta, el trabajo que le encomendó su gran amigo el Presidente AMLO, brilla por su ausencia y ojalá los indígenas de El Nayar no lo denuncien por haberse robado hasta las cazuelas en que cocinaban la comida que les daban como zona marginada; puras dagas las que hace Manuelito pero no quiere bajarse de la nube y reconocer sus múltiples errores; por ello en este caso Activistas Unidos, está pidiendo su cabeza al jefe López Obrador para que la mano bondadosa del Presidente se sienta en Nayarit con otro delegado muy diferente al millonetas Peraza que ya no encuentra agujero donde esconderse de los numerosos enemigos que sigue cosechando por pedante, mentiroso y egoísta, virtudes que chocan con los propósitos del tabasqueño que no ceja en sus empeños de limpiar la mugre y la basura de nuestra amada República Mexicana. Que lo está logrando no solo contra los políticos corruptos sino contra la delincuencia organizada, a los cuales cada día que pasa les asesta golpes demoledores a su patrimonio mal habido, el que sirve para apoyar los programas sociales y el deporte; para los que dicen que no funciona la estrategia nacional de seguridad, ahí están los hechos que cimbran los pilares del neoliberalismo nefasto que como bien lo anunció el Presidente de la República, en México ya es letra muerta. Peraza Segovia debería aprender aunque sea un poquito de su jefe inmediato, pero como anda lleno de soberbia y se cree un Dios, seguramente preferirá que lo quiten del puesto que ostenta, sabedor de que su gran amigo no lo dejará fuera de la jugada, cuestión que no debe señalarse, dado que los amigos se aceptan a pesar de que sean de lo peor…PALESTRAZO: cuatro presas hidroeléctricas en suelo nayaritense pero la Comisión Federal de Electricidad no quiere ver que con ello dañaron cientos de hectáreas boscosas, cancelaron miles de fuentes de agua y acabaron con el patrimonio de muchísimos ejidatarios y comuneros; venden la energía a otros estados pero aquí también nos imponen los postes y los transformadores; lo increíble es que pagamos la luz más cara de México porque no le merecemos una tarifa preferencial al señor Manuel Bartlett; cosas veredes mío Cid

