Anuncia López Obrador la construcción de las carreteras a La Yesca y a Guadalupe Ocotán

* Las carreteras beneficiarán a los más de 12 mil habitantes del municipio serrano, de los que más de 4 mil 800 son indígenas

Mateo González/La Opinión

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que concluya el año, su administración invertirá 260 millones de pesos en una primera etapa en la construcción de las carreteras a la cabecera municipal de La Yesca y a Guadalupe Ocotán, actualmente de terracería y afectadas por múltiples derrumbes, para beneficiar a cientos de familias huicholes y mestizas que habitan en esta región de la sierra nayarita.

Acompañado del gobernador Antonio Echevarría García, el Ejecutivo federal dijo ante los asistentes al “Dialogo con los pueblos wixárica, tetetirata, wuhamatia y kiekaritari”, en La Yesca que su gobierno va a atender las necesidades de la gente humilde, en este caso las vías de acceso a este municipio.

En su segundo día de actividades como parte de su séptima gira de trabajo por Nayarit, el mandatario federal reconoció que La Yesca, pese a ser uno de los pueblos más antiguos de México, cuya fundación data del periodo de La Colonia, al amparo de la minería, es uno de los más marginados del país, situación que resulta totalmente injusta. «Fíjense una cosa, las contradicciones, las injusticias. Los verdaderos pueblos de México son los más abandonados, los más pobres, los que sufren de discriminación y racismo. Por eso mi compromiso es que antes de que termine este año empieza la contratación de la obra para hacer el camino a la Yesca y a Guadalupe Ocotán», expresó el presidente.

Y es que, para llegar a La Yesca, López Obrador –fiel a su costumbre– recorrió los 39.4 kilómetros de un sinuoso e intransitable camino de terracería que va desde la presa de La Yesca hasta la cabecera municipal, y dijo: «por eso no uso avionetas ni helicópteros, porque si llego a las comunidades cómodamente por aire no me doy cuenta de las dificultades que ustedes enfrentan», puntualizó.

También informó a las familias que en Nayarit está por iniciar el programa «Sembrando Vida», que significará la plantación de árboles maderables y frutales, y en algunos casos milpas de maíz, en 12 mil 500 hectáreas de los municipios de La Yesca y Del Nayar, con lo que se generarán 5 mil jornales permanentes, de 5 mil pesos mensuales cada uno, para que comuneros y pequeños propietarios reforesten sus parcelas y los bosques cercanos a sus localidades.

En su oportunidad el gobernador Antonio Echevarría García reconoció, una vez más, la gran calidad humana del presidente López Obrador, así como su compromiso de sacar adelante al país ponderando que los más pobres mejoren su calidad de vida.

«Cumplirá un año al frente del gobierno de México, un año apenas de una transformación profunda, que encuentra adversidad entre quienes no han entendido que el pueblo eligió un gobierno cercano, un gobierno honesto y un gobierno con sensibilidad. Que el pueblo de México eligió dejar atrás el poder despótico para dar paso a un gobierno que enfrente con honestidad los problemas de sus ciudadanos», dijo Antonio Echevarría a Andrés Manuel López ante decenas de representantes de la comunidad wixárika y mestiza de La Yesca.

Agregó que la tarea más importante de su gobierno es lograr que en lo fundamental, en lo básico, que las familias encuentren mejoría, y advirtió que esto no sucederá sin lograrse primero la justicia social. «Nuestra aspiración también es trascender por impulsar las obras necesarias para el desarrollo y aquí, en estos municipios con alta marginación, su gobierno impulsa obras trascendentes, todas con el fin de mejorar la vida de las personas», precisó.

Agradeció, como en otras tantas ocasiones, los múltiples apoyos que el Gobierno Federal otorga a Nayarit como parte del compromiso del presidente con esta tierra. «Nuestros pueblos originarios: “Nayeri”, “Wirrárika”, Tepehuano y Mexicanero, tienen firme esperanza en su gobierno y en esta cruzada que usted impulsa. “Le reitero que nos tiene en su equipo para cristalizar legítimos sueños aquí en este girón de la patria donde lo más básico se vuelve imposible», concluyó.