Dictó Juez Auto de Vinculación a Proceso a Lázaro Representante Legal de CAPAS Sayulita

· Imputado por peculado y uso indebido de funciones por ostentarse como representante legal del Consejo de Agua de Sayulita Sociedad Civil, su abogado defensor no logró desvirtuar el hecho de que se le considerara como funcionario público motivo por el cual según datos de prueba pudo haber cometido ambos delitos

Por Paty Aguilar

Este lunes 25 de noviembre 2019 en punto de las 4 de la tarde en la sala de oralidad del centro Regional de Justicia Penal con sede en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, se llevó a cabo la audiencia de Vinculación a Proceso de la causa penal 205/2019 que se le sigue a Lázaro N N, en su calidad de representante legal de la Sociedad Civil Consejo de Agua Potable de Sayulita, promovida por el X Ayuntamiento del gobierno de Bahía de Banderas por la presunta afectación patrimonial al OROMAPAS, organismo operador del agua por la cantidad de 17 millones 527 mil 947 pesos con 52 centavos en virtud de que al considerársele como funcionario público municipal durante 13 años (Ejercicio indebido de Funciones) no rindió cuentas ante el OROMAPAS (peculado).

Ante el juez de control, el abogado defensor, en el interés de demostrar que Lázaro no tiene la calidad de funcionario público, argumentó don dato de prueba documental que en la creación de la Sociedad Civil que se instauró en el 2005, el Ayuntamiento y el OROMAPAS, tuvieron conocimiento de los hechos mediante la representación que el juez auxiliar de esta comunidad de Sayulita de aquel entonces, signo el acta de asamblea de la constitución de dicha SC, por lo tanto, adujo, el gobierno municipal tuvo su consentimiento.Y es que, hasta antes del 2005, Lázaro N N, fungía como director administrativo del Consejo de Agua de Sayulita, nombramiento que de manera legal se le otorgó en 1999 cuando este Consejo de Agua de instituyó al crearse el nuevo municipio de Bahía de Banderas, sin haberse convocado a elección de nueva mesa directiva que según la ley en la materia debe hacerse cada 3 años con derecho a reelegirse por solo un periodo más, motivo por el cual, la representación social de la Fiscalía General de Nayarit, reiteró que desde entonces no dejó de ser funcionario público y aunque el abogado defensor argumente que hubo consentimiento, eso no quita que durante todos estos años hizo uso del ejercicio indebido de funciones y tampoco el que se haya constituido, también de manera ilegal con el nombre del Consejo de Agua de Sayulita, como una Sociedad Civil.

También se mencionó los cargos que ostentó como sub director y luego como director general del OROMAPAS, tiempo en los cuales, según se dijo con datos de prueba que seguía teniendo injerencia en la administración del Consejo de Agua de Sayulita mediante entrevistas hechas a usuarios del agua de esa comunidad.Finalmente, el juez de control, ante las pruebas de datos que presentó la Fiscalía como representante social del Gobierno Municipal, considero que si había indicios de que Lázaro N N y otro, pudieran presuntamente haber cometido estos delitos, por tales hechos dictó auto de vinculación a proceso y atendió la petición de la Fiscalía de un periodo de 4 meses para completar la carpeta de investigación consistente en indagar la ruta del dinero antes mencionado entre otros datos de prueba que lleven a esclarecer la culpabilidad o inocencia de Lázaro N N.

Este término legal culminara el próximo 25 de marzo del 2020, en tanto permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.